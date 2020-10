Juan Ramón Sánchez: "Sumamos un punto que nos sabe muy poco"

El técnico Juan Ramón Sánchez, responsable técnico del AD Chalatenango no pudo ocultar su decepción por no sostener el triunfo que había gestado desde el minuto 47' con el gol del atacante cubano Luis Paradela y debió aceptar el gol del empate a falta de 18 minutos del final con un golazo a balón parado del volante periquito, Rodrigo Rivera.

Al final del juego, el técnico de origen izalqueño mostró esa disconformidad que resulta saber que pudo haber ganado el partido ante un equipo tecleño luchon.

"Creo que nos quedamos cortos en el sentido que buscamos por todos los medios posibles el resultado que no fuera un empate, sin embargo siempre valoro lo que es el rival, por momentos el equipo funcionó como estamos buscando nosotros como cuerpo técnico y creo que se consiguió", aseveró el técnico de los norteños.

Sánchez dijo además que "creo que (su mejor momento) fue cuando el equipo anotó, pero antes en el primer tiempo se habían creado un par de oportunidades claras que de repente no terminan en gol", lamentó.

Sobre lo que hizo su rival de turno, el técnico de los norteños de 68 años tuvo sus valoraciones que le valieron a Santa Tecla al menos rescatar el empate.

"El rival tiene lo propio, se defendieron bien, y al final (nosotros) sumamos un punto que al final no sabe a lo que nosotros quisiéramos, pero al final sumamos", apuntó.

Sánchez dijo que salió conforme del rendimiento de sus tres modificaciones que hizo en el partido donde hizo relevos interesantes como el hecho de dejar al volante Jairo Henríquez como lateral derecho ante los periquitos.

"Pienso que si no (funcionaron los cambios) de manera excelente siento que (especialmente) Jairo (Henríquez) lo hizo muy bien, aparte que él n o ha venido jugando habitualmente en esa posición", aclaró.

"Lamentablemente creo que es una de las posiciones que nosotros todavía necesitamos fortalecer en el equipo con un jugador posiblemente experimentado, pero sin embargo estamos trabajando con un joven por allí que tiene muy buenas condiciones, pero a lo mejor el partido (ante Santa Tecla) no era para él y creímos nosotros que con la llegad de Jairo podríamos corregir un tanto lo que pretendíamos. Creo que al final me voy quizá satisfecho de haberlo visto haciendo una función que no es la acostumbrada, sin embargo considero que lo hizo muy bien", aclaró.

Finalmente, Sánchez dijo salir del estadio Nacional Las Delicias satisfecho por el punto alcanzado de visita que lo mantiene segundo en la tabla del grupo de la zona central del torneo Apertura 2020 ante un rival que lo exigió.

"Tenemos que valorar lo que el rival hace, tengo esa costumbre de no creer que uno juega solo (en los partidos). Siempre hay un rival que busca su resultado y en esta noche Santa Tecla se esforzó, luchó al verse que tenían el resultado en contra buscaron por todos los medios por lo menos emparejar el resultado. Al final, creo que ha sido justo el empate por el esfuerzo que los dos equipos hicimos (dentro del campo de juego)."