Juan Ramón Paredes: "Yo ya cumplí, lo que se viene es ganancia"

El técnico del AD Destroyer, Juan Ramón Paredes, celebró a lo grande su primer título en segunda división en su carrera tras derrotar a Platense en los tiros desde el punto penal tras lograr empatar a tres goles un juego que no se guardó emoción alguna en los 120 minutos.

Destroyer se recuperó de un lapidario 0-3 en un lapso de 50 minutos para empatar el juego al final del juego de manera dramática, algo que el técnico Juan Ramón Paredes valoró.

"Son pocas las veces que se ha visto algo parecido en nuestro fútbol, esto es una hazaña tremenda, pero conozco bien a los jugadores del Destroyer luego de un año de dirigirlos, sé de lo que son capaces y de los momentos en que se pueden equivocar, por su novatez, por su inexperiencia, pero de la mano de jugadores veteranos salimos adelante", acotó.

El entrenador nacional confesó que vivió el partido como en su mejor época en que fue seleccionador nacional juvenil y mayor.

"Todos ustedes me conocen de muchos inviernos y veranos y el fútbol nos enseña que debemos ser prudentes y nunca subestimar al rival", destacó con emoción el estratega de los porteños.

Sobre las claves del triunfo, Paredes dijo que "debíamos jugar con buen fútbol, no solo el primer tiempo, también en los minutos finales, en un partido como la final cuenta todo, incluyendo un gol que nadie lo esperaba, un gol con mucha fe, no me queda palabras para describir tanta emoción que he tenido esta tarde", confesó el veterano entrenador nacional.