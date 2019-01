Ex jugador del Audaz: “Juan Pablo Herrera solo se lava las manos”

Milton Palacios reiteró que Audaz le debe más de $10 mil. Indicó que solo recibió abonos, pero nunca un salario completo en el Clausura 2018.

Cuestiona cómo hay firmas suyas en vales de abono del equipo coyote que dirigía el actual federativo, Juan Pablo Herrera, y no entiende cómo la dirigencia del Audaz dice que solo le adeudan $346.

Aseguró que en diciembre pasado, cuando tuvo que venir a El Salvador por un litigio con Audaz, fue hasta víctima de un robo y tuvo que irse de “aventón” en un tráiler hasta la frontera de El Amatillo.



¿Qué vales recuerda que firmó a la dirigencia de Audaz?

Yo solo firmé por $1,000, me los dieron a mí, y otros $600 que me dieron por pretemporada. De ahí me daban $250 y $100. Después no volví a recibir nada. Había 10 recibos y ¿cómo puede ser si yo ganaba 3,500 ahí? Sumemos en cuatro meses los $3,500 que ganaba... Dicen que ellos presentaron recibos el primer día. Luego, el día que yo fui me asaltaron, para mí que fueron ellos los que me mandaron a hacer eso.

En diciembre me tocó juicio en El Salvador (por litigio con Audaz). Llegué a El Salvador y al día siguiente fui a la capital. Llevé mi maleta, porque yo iba para otro país. Llegué a una oficina y dejamos el carro frente a una estación de policía. Dejamos el carro ahí. Cuando entramos a esa oficina, nos dice una señora de la FESFUT que lo del juicio no era ahí, sino que en la FESFUT. Salimos de la oficina y el carro (del abogado) estaba abierto. No se robaron la computadora y otros objetos de valor del abogado, sino que solo mis papeles, mi maleta y el documento que le firmé al abogado para que me defendiera. Cambiaron de sitio para la audiencia ¿Por qué me hacen eso?

¿Cómo resolvió su situación si habría sido víctima de robo?

Yo me tuve que venir en “jalón” para Honduras. De eso no se dan cuenta ellos. Me vine en tráiler hasta la frontera. Mi señora me fue a traer a la frontera después. Me robaron todo. Me quedé sin dinero. Pedí “jalón” para la frontera. Me robaron todo el mismo día de la audiencia.

¿Usted fue el único que demandó en ese momento?

¿Vio lo que le pasó a Cristian Prette? Él no se murió ahí, porque nosotros le dábamos consejos. Le íbamos a tocar la puerta para ver si estaba vivo.

Él se quiso matar porque no le pagaban su dinero. Ellos (dirigencia de Audaz) no cuentan que a nosotros nos echaron del hostal como unos perros. Eso fue porque no pagaron. Eso fue a medio torneo. No sé si le pagaron a Prette. Ellos dicen que me deben solo $346. ¿Cómo voy a demandar solo por esa cantidad?

¿Todos los vales que tiene Audaz que habrían sido firmados por usted son solo de abonos entre $100 y $300? ¿Nunca cobró un salario completo?

No sé de dónde sacan eso ellos. Quiero saber cómo hicieron con la firma. Juan Pablo Herrera es un sinvergüenza. Se lava las manos. Yo no sé por qué le tienen miedo a él en El Salvador.

Fíjese que Sánchez Prette dejó de entrenar, ni comía, porque no le pagaban. Estaba desesperado. No sé cómo él se regresó a Argentina.

¿Y con la alimentación cómo resolvieron en su momento?

Mire, la señora del hostal sacaba de su dinero para que nosotros comiéramos. Mi mujer llegaba a cocinarme. Yo creo que el colombiano Tardelis Peña no da entrevistas sobre esto, porque se quedó en el equipo. A él le debían una cantidad de dinero, pero no lo dice.

¿Entonces no cobró ningún salario completo al mes?

Ninguno. Solo abonos nos daban, pero $200 no es abono. ¿Pero por qué no quieren enseñar los recibos? ¿Por qué el equipo ha podido jugar si ni Prette ni yo firmamos finiquitos? Son chabacanes, sinvergüenzas. Me querían dar un cheque de $8,000 sin fondos. Juan Pablo Herrera quiere que uno le trabaje gratis. Ellos son listos.