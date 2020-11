Juan Pablo Herrera dice que“el fútbol está secuestrado por las ADFAS” y le responden

El presidente del Firpo y ex miembro del Comité Ejecutivo de la FESFUT Juan Pablo Herrera declaró que el fútbol salvadoreño está secuestrado por las ADFAS en declaraciones para Guiri Guiri al aire. Herrera hizo alusión a los toma de decisión por parte de en la mayoría de votos por parte de los miembros de la ADFAS.

“Hay tantas cosas ahí (Comité Ejecutivo FESFUT) , tantas iniciativas, tomas de decisiones. El fútbol está secuestrado por las ADFAS, porque ellos toman decisiones y todo lo demás. Eso no es justo”, mencionó el presidente de Firpo.

El ex miembro del Comité Ejecutivo FESFUT aseguró que su renuncia del órgano de la Primera División se debió a malas decisiones administrativas, financieras. Herrera indicó que si los anteriores aspectos no funcionan “lógicamente, el fútbol no va a funcionar”.

“La verdad que ellos tienen tres votos, es indiscutible que tienen el derecho, respeto sus decisiones. Pero hay cosas que no se ven a nivel de fútbol profesional, sino que son otros intereses ahí”.

Representante de las ADFAS respondió

Américo Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo FESFUT en representación de las ADFAS pidió derecho de respuesta en el Guiri Guiri al Aire. Rodríguez negó las declaratorias de Juan Pablo Herrera respecto a las ADFAS.

“No es es así como dice el señor Juan Pablo Herrera respecto al sector de las ADFAS. Nuestro sector tiene 15 delegados, la primera división tiene 15 delegados, la segunda división tiene seis y cuatro la tercera división. No es así como se ha venido manejando el tema,que las ADFAS quitan y ponen. Si somos 15 en nuestro sector del fútbol aficionado y son 40 los delegados. Son 25 la mayoría(primera, segunda y tercera división)”, explicó Américo Rodríguez.

El representante de las ADFAS en el Comité Ejecutivo explicó que el comité es un ente colegiado, por lo que las decisiones se toman por medio de votaciones, además de razonar los votos de cada miembro. “En este comité nunca tuvimos a alguien que diga: ‘yo razono mi voto’. Siempre estuvimos de acuerdo por unanimidad ”, acotó Rodríguez.

Juan Pablo Herrera y Wálter Reyes renunciaron como miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT el pasado sábado 31 de octubre. Según declaraciones del mismo Juan Pablo Herrera, dimitió de su cargo para dedicarse de lleno al Firpo, institución en la que funge como presidente.

"Este día renunciamos, vamos a dedicarnos al equipo, Firpo es una gran empresa, es una gran institución y una gran familia, entonces, el tiempo se nos hace muy corto, por eso le queremos dedicar el 100% al equipo", dijo Herrera.

"Yo respeto a los que están en el comité y les deseo lo mejor a ellos, que hagan las cosas de la mejor manera y que hagan las cosas a favor del fútbol, realmente el motivo principal por el cual renunció al comité es por Luis Ángel Firpo", agregó el dirigente.

“Él dijo que renunció por el equipo Firpo. Ahora dice que porque no se manejan bien las cuentas.”, expresó Rodríguez al hacer alusión a las firmas de las actas y documentación de los congresos y asambleas de la FESFUT.

Hace un poco más de un año, Herrera y Reyes denunciaron ciertas irregularidades en el manejo de fondos por parte de la FESFUT, por lo que enviaron cartas a FIFA para que se encargara de este caso.