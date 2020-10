Juan Pablo Herrera: "No hubo sobreventa de boletos autorizados"

La dirigencia de Luis Ángel Firpo ha sentado su postura sobre los acontecimientos suscitados ayer por la tarde en el estadio Sergio Torres Rivera cuando se decidió no iniciar el segundo tiempo del partido que ganaba Firpo 1-0 al Águila por la fecha tres de la primera fase del torneo Apertura 2020 y reiteró que en ningún momento hubo sobreventa a los 1 mil 370 (1,370) boletos que la FESFUT les autorizó vender correspondiente al 30% de la capacidad que tiene como aforo el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután.

Al respecto, tanto el presidente del equipo usuluteco, Juan Pablo Herrera, como el tesorero y apoderado legal de Firpo, Miguel Ángel Anaya, confirmaron a este rotativo que en ningún momento se contravino la autorización federativa de vender dicha cantidad de boletaje a fin de respetar el distanciamiento social dentro del estadio usuluteco, algo que al final no se cumplió.

"Nosotros marcamos los graderíos en el transcurso de la semana y el dato dado pegó con casi esos mil 300 puestos, lo que pasa es que la gente anda buscando errores donde no existe ya que de haber existido aglomeración en el estadio el señor árbitro y el comisario ni siquiera habría comenzado el partido", razonó Juan Pablo Herrera quien como presidente del equipo ultralempino lamentó que en redes sociales se esté dando información que él considera errónea sobre el tema del aforo del Sergio Torres Rivera.

"Es lamentable que personas que dicen ser aficionados de Firpo digan cosas en redes sociales sin conocimiento alguno solamente para hacer más grande lo que sucedió ayer (domingo) y dar datos sin fundamento sin aportar ninguna ayuda. Repito que no hubo sobreventa de la cantidad de boletos que nos autorizaron y esperaremos el informe del comisario", acotó.

La molestia del dirigente vicentino redunda en el tuit subido ayer (domingo) por la tarde por el comunicador social Daniel Rucks, confeso seguidor de Firpo quien refutó el aforo que se maneja del estadio.

"El verdadero caos no tiene nada que ver con la afición, si autorizaron mil 370 entradas (1,370) es porque calcularon el aforo del estadio Sergio Torres Rivera en cuatro mil 521 personas (4,521) y eso no es cierto. ¿Quién hizo el cálculo?. Caben 3 mil 210 personas (3,210), con dos filas de gradas menos del sector norte", escribió el arquitecto de profesión y presentador de televisión.

Entonces, la pregunta es ¿quién brindó el dato del aforo del estadio Sergio Torres?

Sobre el tema, Miguel Anaya aseguró que "estoy en representación de Firpo en las reuniones y a nosotros como Firpo nunca se nos consultó el aforo del estadio, el dato lo mandó la FESFUT a través de su registro por la licencia de clubes que podíamos tener 1,370 aficionados el pasado domingo", destacó.

"El dato del aforo de estadios lo maneja la FESFUT, incluso el día en que estuvimos haciendo los últimos retoques del estadio y al final calculamos esa cantidad, cuando preguntamos nos entregaron de parte de ellos el dato del aforo."

El presidente de Firpo ratificó lo expresado por el abogado de los pamperos al señalar que "la FESFUT y su comisión de licencias de clubes tiene ese dato y en el comité se analizó esos datos para dar a conocer las cifras de boletos a vender y al final se tiene el dato que el aforo del estadio son de 5 mil aficionados y por eso la FESFUT dijo que serían 1,370 boletos autorizados para vender, es el dato que tiene esa comisión", explicó el federativo.

SIN DOCUMENTO LEGAL

Sobre las consecuencias que le puede acarrear a Luis Ángel Firpo por no acatar el protocolo de salud en el rubro del distanciamiento social dentro del estadio Sergio Torres Rivera y que el motivo para no jugarse el segundo tiempo del partido ante el Águila, tanto Anaya como Herrera confirmaron que no existe un documento que hable de sanciones en casos similares en el torneo liguero ya que hasta la fecha las Bases de Competencia de la Primera División aún no han sido aprobadas por la misma FESFUT.

"Considero que la decisión al final será del comité ejecutivo de la FESFUT, como Firpo vamos a respetar primero el informe del comisario y del árbitro. Somos responsables de aceptar que hubo un pequeño grupo de aficionados que incumplieron dentro del estadio", aseguró el dirigente Herrera.

El también vicepresidente de la FESFUT confirmó además que no existe un documento legal que regule las sanciones en casos que transgreden los artículos del Protocolo de Salud ya que todo se acordó de palabra entre los presidentes de la primera división y el presidente de la FESFUT.

"Fue la petición de don Hugo Carrillo como presidente de la FESFUT hacia los 12 presidente de los equipos en la última reunión que se sostuve buscar sancionar con $2 mil dólares de entrada al equipo infractor si se irrespeta el protocolo de salud y si se mantenía el desacato en las siguientes fechas la sanción sería jugar partidos a puerta cerrada, ese acuerdo nunca se logró establecer o firmar en un papel, al final la decisión fue la creación de los comisarios en cada partido", confesó Herrera.

Mientras que Anaya admitió que"no hay bases de competencia aprobados, así las cosas, nosotros como Firpo son dos cosas que esperamos sobre este tema: primero el informe del comisario (señor René Cuéllar) quien tuvo que haber manifestado el motivo de la suspensión del juego que sabemos esa figura ha sido sacado del protocolo contra el racismo de la FIFA y ahora la están aplicando en el tema de salud", explicó.

"No tenemos el protocolo donde se deben aplicar sanciones ya que el protocolo de salud no dice nada de sanciones, la FESFUT no puede fundamentarse en un documento que legalmente no existe en el país, se ha tomado como ejemplo el protocolo contra el racismo, pero para aplicarte una norma debe existir en el momento y los equipos y la liga no tiene ninguna notificación para que sea un documento legal", aseguró Anaya.

"No creo que la comisión disciplinaria tenga la facultad de sancionar algo que no está legislado y que está fuera del código disciplinario, debería existir un protocolo especial que sancione una acción como la del domingo en Usulután", acotó.

Finalmente, el directivo de Firpo dijo sobre la numeración de los tiquetes del pasado domingo en Usulután donde han aparecido imágenes con un número no acorde a la cantidad de boletos permitidos que "Maya Tiquet, una empresa de San Salvador fue la encargada de elaborar los boletos, la numeración de los paquetes son correlativos, son tres paquetes para los juegos de local de Firpo en esta primera fase del torneo, pero la encargada de fabricarlos hizo corrido la numeración de los boletos solicitados, por eso se mira la numeración alta de los tiquetes que se ha sacado en redes sociales", expuso el tesorero de los firpenses quien descartó por ahora falsificación de boletos el pasado domingo en Usulután.

"No pensamos como Firpo que haya existido falsificación de boletos aunque no lo descartamos, no he escuchado que hayan quejas de falsificación". Mañana revisaremos las colas de los boletos en nuestro poder, lastimosamente llego al país hasta este martes por la noche", explicó el dirigente quien se encuentra por ahora en los Estados Unidos desde la semana anterior.