Juan Cortés, tras perder ante Águila: "Respeto a la afición pero no la entiendo"

Juan Cortés, técnico de Alianza, terminó resignado tras perder el partido del liderato ante el Águila en el estadio Cuscatlán. El técnico ibérico aceptó que es difícil ganar el grupo luego de este resultado, por lo que ahora se enfocarán en clasificar a la siguiente fase como sub líderes.

Cortés también aceptó los señalamientos sobre la falta de profundidad, los cuales afectaron al equipo pese a dominar el segundo tiempo ante el equipo de Ernesto Corti. Dijo que no se siente en la cuerda floja.

"Si se estaba llegando pero no está faltando profundidad. Esto es fútbol y se decidió en jugada a balón parado. Estamos conscientes que tenemos que mejorar...Está difícil ahora lograr el primer puesto. Hay que asegurar el segundo", aseguró Cortés sobre el final del partido.

Por otra parte, el técnico de los paquidermos dijo que el arbitraje influyó indirectamente en el juego de su equipo, porque cortó mucho el partido.

"Desespera que queremos jugar y el árbitro corta el juego y yo no soy de culpar a los árbitros. Son cosas del fútbol pero si desespera", añadió.

También se refirió al pitido de los aficionados en el Cuscatlán, donde dijo que no comparte, ni entiende su pensar. Aseguró que tanto él, como el equipo están enfocados en salir adelante.

"Nosotros estamos todos unidos. Estamos enfocados en lo que se tiene que hacer. Respeto mucho a la afición pero nosotros estamos enfocados en sacar esto adelante. Respeto a la afición pero no la entiendo. La gente se queja pero no saben lo que pasa en la interna. Necesito tener el apoyo de la directiva, del club, de los jugadores. Si eso pasa entonces me sentiré en la cuerda floja", afirmó Juan Cortés en la conferencia de prensa.