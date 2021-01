Juan Cortés sobre su despido de Alianza: "A lo mejor no estaban gustando las formas"

Juan Cortés, ex técnico del Alianza y su asistente Fabio Larramendi fueron los invitados especiales en el programa de Güiri Güiri al Aire de este martes para analizar de manera amplia su salida del equipo albo.

Cristian Villalta y Orestes Membreño sostuvieron una charla muy interesante con el entrenador español y el argentino sobre sus opiniones tras la separación de Alianza y no podía faltar el tema de Rodolfo Zelaya y su retorno al equipo paquidermo muy lejos de su mejor condición física.

Ambos entrenadores fueron separados del equipo capitalino tras la jornada 8 de la segunda fase del Apertura 2020 tras la derrota ante Águila.

Antes de entrar en los detalles de su despido, ambos técnicos pusieron en contexto cómo regresaron los jugadores tras la pausa obligada por la pandemia.

"Hemos estado siete meses parados, jugadores, técnicos y estuvimos encerrados en Ahuachapán y no pudimos volver a nuestro país. La pandemia continúa y si va a llevar bastante tiempo...Hay que celebrar que vuelve el fútbol, que vuelve la competición y ese es el primer éxito y a partir de ahí ya estamos encaminados. Para el siguiente torneo se va a empezar a ver la cosa de otra manera", dijo el español.

Larramendi reforzó al comentar que cada país tiene su contexto. "Es muy difícil pensar que porque en Europa se está jugando a un nivel, nosotros en dos meses podemos competir como si no hubiera pasado nada...Que haya vuelto el fútbol no quiere decir que se haya terminado la pandemia".

Cristian Villalta destacó que "el fútbol volvió con sus aciertos y sus pecados, con sus buenos hábitos y su malos hábitos y los malos hábitos sobrevivieron muy bien a la pandemia" y ese comentario dio la pauta para entrar al tema de la salida de Juan Cortés del Alianza por decisión de la junta directiva.

"Hay que ponderar las críticas hacia el fútbol, hacia los dirigentes, hacia cuerpo técnico y jugadores, son personas. Estoy de acuerdo en que hay respetar procesos y hay que respetar tiempos, eso siempre lo voy a defender más allá de que ahora nos haya tocado vivir esta situación. El que busca un proceso y respeta esos tiempos a la larga tiene más para ganar que para perder. Más allá de que no pueda compartir la decisión que tomen pero intento respetar cada uno en su lugar y aceptar las cosas como son", expresó Cortés a la mesa más redonda.

Fabio Larramendi y Cortés recalcaron que la pandemia afectó y la opinión de los aficionados influyó en la decisión de la dirigencia alba.

"Todos empezaron a ver que una forma de equilibrar esos rendimientos era cuidarse más y allí encontraron el camino. Firpo está sacando puntos porque se acomodó muy bien, Limeño también. Estaría buenísimo que se respeten más los procesos sobre todo ahora que no hay descenso", dijo Larramendi.

"Yo creo que si pesó más la opinión del público sobre la posición del equipo en la tabla", dijo Cortés

Cristian Villlalta dijo que hubo carácter reactivo del dirigente de la primera división y en el caso de Alianza era un tema aparte.

"El listón está muy alto, la exigencia muy alta y eso lo sabíamos cuando llegamos nosotros, pero de ahí a que ganando nueve partidos de 14 se pongan tan nerviosos como para tomar decisiones, para mí creo que si no te termina de convencer, espera a que terminemos el torneo y ahí tomas las decisiones", recalcó el técnico.

Cortés enfatizó que su despido no fue por los resultados y Alianza era el equipo con más triunfos y el más goleador.

"Puede que a lo mejor tu forma o tu forma de dirigir o ver los partidos puede que no gustara porque si te quitan es por resultado o por algo extradeportivo...Por los resultados, más allá de que yo no tengo la culpa de enfrentarme cuatro veces a Marte, pero llevábamos nueve victorias y estábamos líderes en el acumulado, me lleva a pensar que a lo mejor no estaban gustando las formas o era algo diferente", comentó.

"Ya es pasado, estamos agradecidos y ningún rencor, para nada, todo lo contrario y que le salgan bien las cosas. Nosotros tenemos que ver a futuro", indicó el entrenador europeo.

Cortés también descartó los rumores de que no tuviera el apoyo de los jugadores y coincidió en que era una leyenda urbana.

"Yo te puedo decir lo que yo sentía y no lo que piensan ellos, pero unos jugadores que no están contigo no te ganan nueve partidos de 14 y no te ganan unos partidos en los últimos minutos. Para mí si había conexión con el equipo. Sentía un respeto y unas ganas de hacer bien las cosas y muchas ganas de seguir ganando, pero la leyenda urbana creo que era más creada de afuera para desestabilizar un equipo que probablemente podría ser uno de los candidatos firmes a ganar el título", mencionó el español.

Y sobre Rodolfo Zelaya, el entrenador argentino Larramendi dijo que su fichaje fue más vinculado a la historia que tiene el 22 con el club. "Lo de Fito tiene que ver más con la historia, se le deja volver a su casa...Creo que la decisión va por ahí, pero después que las condiciones no sean las mejores, pero ojalá que lo esperen".