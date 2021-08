Juan Cortés: "Hay muchas cosas que corregir"

Isidro Metapán empató a dos goles en casa ante Águila por la jornada tres del Apertura 2021 y aún no saborea un triunfo en la liga, algo que para el español Juan Cortés Diéguez no es motivo de preocupación ya que el equipo que ha conformado va tomando de a poco su idea táctica pese a los tropiezos al inicio de la liga donde suma dos puntos.

"Buscamos la victoria esta noche ante un rival que tiene lo suyo. Al final no se logró eso pero sabemos que seguimos trabajando. Hay muchas cosas que corregir, lo sabemos pero no hay que ponernos nerviosos por ello. Contento con la actitud del equipo que es importante y de a poco este grupo irá creciendo" resaltó el técnico ibérico al final del partido.

Cortés admitió que el equipo que se mostró en los últimos 15 minutos de juego ante Águila es el que mayor se acerca al plantel que busca para la liga.

"Se pareció mucho en ciertos tramos del juego. Creo que en el primer juego en casa (en el empate sin goles ante Atlético Marte) fue algo parecido. En el segundo juego dominamos también la segunda mitad. Creo que no lo hicimos bien en el primer tiempo pero siento que mejoramos en la segunda mitad donde aún nos hace falta ese momento de acercarnos más al área rival. Sí veo a un equipo que me gusta en muchas fases (del juego) pero que definitivamente fallamos en la parte defensiva donde sí debemos corregir fallos puntuales y hay que apretarse y seguir adelante ", indicó.

El técnico español intentó apaciguar el ambiente donde las críticas sobre el rendimiento de su equipo no han faltado durante la semana al señalar que "entiendo el sentir de muchas personas que desearían que el equipo ganara goleada y mostrará algo diferente. Lo cierto es que se está trabajando en este proyecto, tengo el plantel que considero nos dará resultados pronto, apenas vamos por la tercera fecha, falta mucho camino aún por recorrer y la verdad (las críticas) no me preocupan, tampoco lo que pueda decir en su momento la dirigencia, es una variable que está fuera de mis manos", afirmó el andaluz que ante Jocoro el próximo fin de semana ya podrá dirigir desde la cancha.

"Tenía muchas ganas que el castigo terminará para estar en cancha. Vamos a enfrentar a un rival difícil en su cancha, pero lo importante es que seguimos seguro de este proyecto, tengo la confianza de seguir y buscar rendir en la liga que apenas ha comenzado."