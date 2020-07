Juan Cortés firmó su finiquito con el 11 Deportivo

El técnico español, Juan Cortés, alcanzó esta tarde un acuerdo mutuo con la dirigencia del 11 Deportivo para rescindir de manera oficial su contrato deportivo con el equipo ahuachapaneco.

Ha sido el primer paso que ha logrado dar el estratega andaluz a fin de iniciar en los próximos días las conversaciones con la dirigencia de Alianza para convertirse en el próximo entrenador del equipo paquidermo en sustitución del colombiano Wilson Gutiérrez.

"Hemos llegado esta tarde a un acuerdo mutuo con la dirigencia del 11 Deportivo, he firmado ya mi finiquito, agradecido con don Antonio Salaverría y con los demás miembros de la directiva del 11 Deportivo por permitirme dar este paso y buscar dar otro paso importante dentro de mi carrera", expresó el técnico ibérico tras concluir una extensa reunión con los dirigentes occidentales.

Cortés admitió que este paso que ha alcanzado ayudará para acelerar las conversaciones que tiene pendiente con el presidente de Alianza, Pedro Hernández, para alcanzar un pronto acuerdo para ser el futuro técnico de los capitalinos.

"Es solo el primer paso que se ha dado, ahora queda solamente esperar el llamado que me debe dar Alianza para retomar este tema el cual no se había hecho hasta que yo lograra arreglar mi situación contractual con el 11 Deportivo. Así era como debía ser, ahora solamente queda esperar para poder reunirnos no sé si al final de esta semana o al principio de la próxima y buscar un acuerdo que nos permita tomar ese reto que se me expresó en su momento y que he valorado mucho tomarlo", destacó el entrenador español.

Cortés anunció el pasado viernes 24 a través de las redes sociales su renuncia irrevocable como responsable técnico del banquillo aurinegro pero debió sentarse con la dirigencia ahuachapaneca que preside José Antonio Salaverría para hacerlo de manera formal ya que hace dos meses había extendido su contrato por un año y de paso había recibido un aumento del 40% del salario que devengaba.

"Hemos salido en paz del 11 deportivo, agradecido con su gente, con el plantel y con los aficionados, se vienen nuevos retos en mi carrera", subrayó.