Juan Cortés: "Soy una persona exigente y Alianza exigirá lo mejor de mí"

El andaluz Juan Cortés Diéguez de 36 años se convirtió desde el pasado viernes 31 de julio en el entrenador más joven que ha llegado a las filas de Alianza en toda su historia y el segundo entrenador español en la manada blanca desde que lo hiciera en el Clausura 2009 el madridista Carlos García Cantarero.

Buen conversador, ameno y sobre todo lleno de confianza a sí mismo, Cortés habló con Deportes LPG para conocer un poco su andar en su carrera como entrenador del cual ya lleva 13 años y que le ha permitido estar en más de 55 países dirigiendo, brindando charlas técnicas o embarcado en proyectos que le han dado pese a su edad una sabiduría que pocos entrenadores poseen y que ahora intentará mostrar en el banquillo de Alianza para buscar que la dinastía blanca en el país continúe.

¿Quién es Juan Cortés Diéguez para los que aún no lo conocen?

Soy una persona tranquila, flexible, tengo una gran capacidad de adaptación en los contornos en que he estado porque he viajado mucho, conociendo diferentes culturas, muchas costumbres que te han dejado muchas enseñanzas y a la vez soy relajado, con mucha empatía hacia los jugadores y me he caracterizado por tener siempre un buen camerino y sé que ahora voy a contar con un grupo humano que no dudo que me irá bien. Soy un entrenador joven pero ambicioso, con más de 10 años en esta carrera, soy una persona nada conformista, soy muy exigente, con una mentalidad ambiciosa y no me conformo con nada, cada vez que gano algo quiero más y la verdad es que las metas me las propongo yo.

¿Quién lo embarcó, lo convenció a venir a Centroamérica?

Fue un poco de todo, una mezcla ya que yo soy un enfermo del fútbol; fue a través de José Luis Chilavert, el mejor portero paraguayo que ha existido, tenemos una buena amistad cuando llegué a dirigir al equipo Olimpia de segunda en Paraguay, nos conocimos, recibí sus consejos y aún ahora me sigue asesorando, hace poco hablé con él y cuando trabajaba en Asunción le consulté su opinión antes de venir a dirigir a El Salvador, me dijo que viajara hacia acá, que me empapara del fútbol, me aconsejó que me quedara luego de lo que me sucedió en Independiente, me animó para quedarme en El Salvador, ha sido una parte influyente en mi carrera, también por parte de un abogado de acá que me animó, hablo del licenciado Miguel Anaya (actual representante legal de Luis Ángel Firpo), al principio pude haber llegado al Firpo, sí hablé con Modesto Torres antes de llegar a Independiente y cuando Anaya me estaba llevando mis temas contractuales salió la oportunidad de dirigir al Independiente ya que siempre me he manejado solo en mis decisiones.

¿No tiene un representante que lo maneje en su carrera?

Nunca he tenido representante en mi carrera, tengo muchos amigos que son representantes, me escriben otros para poder manejar mi carrera, pero como siempre estoy asesorado con (José Luis) Chilavert no he tenido la ocasión de amarrarme con alguno, no es algo que descarte a futuro o que no me guste, lo que pasa es que no se ha dado las condiciones y en verdad tampoco lo he necesitado porque hasta el momento me han salido bien los proyectos donde me mantengo.

¿Jugó de manera profesional en España?

No, nunca llegué a ese nivel, me habría muerto de hambre porque sé que no tengo la calidad para sobrevivir de ello, nunca pude debutar de forma profesional, jugué en las inferiores de mi ciudad, Jaén, al sur de España, en Andalucía donde tienen buenas escuelas de formación, casi en toda España, siempre he pensado que no siempre es necesario haber sido un jugador profesional en cualquier nivel para llegar a profesar esta carrera de entrenador con éxito, no siento que sea un requisito indispensable para serlo.

¿Cuando debutó como técnico y quién lo indujo para serlo?

La verdad me metí solo en el tema de ser entrenador porque siempre tienes que llevar eso muy dentro, pero no me motivaba ese nivel de ser entrenador para formar jugadores, queria sentir la exigencia en alto rendimiento, más que en formación, son otras características que siento no tengo. Recuerdo que cuando jugaba al fútbol me llamaba la atención el porqué de cada entrenamiento, el porqué de cada ejercicio, llegaba a la cancha y les decía a mis profesores cómo yo podría aprender para hacerlo. Debuté como técnico luego de sacar las titulaciones y en el período de práctica comencé con las categorías juveniles.

Debuté en categorías inferiores y mi gran salto fue cuando tomé el nivel juvenil del Jaén para ascender a la división de honor (de reservas) y perdimos la final para ascender, fue mi primer gran experiencia en el alto rendimiento pese a que era una cantera llamada Liga Nacional y si ascendías llegabas a la División de Honor donde están ahora las canteras del FC Barcelona y del Real Madrid, perdimos el ascenso en los últimos 15 minutos, fue mi primera decepción y a la vez mi primera gran enseñanza y fue el inicio para poder moverme fuera de España y haber estado por ahora en 59 países en los 13 años de mi profesión, enseñando y aprendiendo costumbres y lenguas, gracias a ello sé hablar italiano, inglés, español y un poco de tailandés.

¿Aclimatado al calor que impera en el país por esta época?

Prefiero mil veces el calor que el frío, es cuestión de gusto, el calor se quita más fácil que el frió, tenés calor, te metés a una piscina y ya, pero con frío no puedes hacer eso, no es que me moleste tener muchos abrigos encima, en Corea del Sur hacía un frío bárbaro y si te toca, te toca, en Tailandia hacía un calor enorme todo el año pero ese clima me gustaba mucho ya que es parecido al clima de El Salvador.

¿No se ha arrepentido venir a esta tierra y sufrir en solitario el embate de la pandemia, lejos de sus seres queridos?

Arrepentirme, no, es cierto que se sufre, pero sé lo que hago, agradecido con este país por lo que me ha dado, es uno de los países en que me he sentido a gusto, su gente es enorme, hubo países donde no me sentí cómodo, soy honesto, y lo de la pandemia nos tocó así, esperando que abran el aeropuerto para poder tener acá a mi familia luego de casi un año sin verlos, tenía planificado viajar a España en junio pero no estaba en mis planes tomar un vuelo turísticos e ir a mi país en su pico máximo de contagio, no habría sido buena idea tampoco tomar un vuelo humanitario y viajar. Ellos gracias a Dios están bien, tengo casi a todos mis familiares en primera línea en la batalla del Coronavirus en España porque la mayoría están relacionados con la medicina, solo un tío de parte de mi madre se infectó, tomó el medicamento y a Dios gracias lo superó, fue casi un mes de lucha que tuvo. Agradecido con todos, tomé una buena decisión y los resultados y las proyecciones que he logrado acá se están viendo.

Un español promedio con 36 años puede tener muchos sueños y metas, ¿cuáles son sus proyecciones y saber si se han cumplido por ahora los suyos?

Mi proyección es que como soy ambicioso las reactualizo mentalmente día a día, cuando entrenaba a equipos amateur busqué equipos profesionales, lo logré y después quise ser campeón, lo hice en el país por 40 días, ahora vamos a buscar el bicampeonato con Alianza porque cuando le quitaron el título al 11 Deportivo ahora el vigente campeón sigue siendo Alianza y esa es mi consigna. Voy paso a paso, entiendo que mucha gente a mi edad busca la estabilidad familiar, pero mi pasión es el fútbol y mi vida la reoriento sobre ello, busco tener buena salud, cuidar a mi familia pero casi todas las decisiones las tomo alrededor al fútbol, mis metas las cumplo día a día, agradecido con Dios por permitir vivirla a diario, estoy consiguiendo cumplir todos los deseos y metas, no hay nada mejor en la vida que trabajar en algo que es tu pasión.

¿Cuántos conforman su familia directa?

Tengo a mis padres, Juan Cortés de 55 años y mi madre, Francisca Diéguez de 54, me tuvieron muy joven, apenas de 19 años, mi hermana, Rocío Cortés de 32 años, casada, tengo dos sobrinas de cinco y seis años, son mi familia directa porque soy soltero.

Entonces, ¿aún no existe la persona que lo fleche?

Tenía una relación en España pero la distancia (que hay) es mala, sigo soltero, no es que rehuye el tema del casamiento, es parte de la vida, si encuentro alguien que entienda mi trabajo, que lo respete y que me complemente, bienvenida, he tenido varias relaciones largas pero sin casorio.

Pero ¿no ha habido una mujer salvadoreña que lo seduzca?

Las mujeres salvadoreñas son muy bonitas, hay que reconocerlo, prefiero mejor no comentar ese tema porque al final uno está acá para hablar de fútbol, son temas que no me incomodan hablar, pero al final no sé hasta qué punto le puede interesar a la afición de Alianza saber si me gustan las salvadoreñas o no, prefiero mejor hablar del equipo.

¿Existe algo que usted desearía cambiar, que le haya marcado en su carrera?

La verdad, no, soy bastante resiliente, sé aguantar cuando vienen las cosas malas y aprender de esas experiencias, es mentira decir que solo las cosas buenas son las que uno puede recordar, en la vida hay que aprender a moverse en muchas cosas que te muestra la vida.

¿Cómo cataloga su experiencia en el 11 Deportivo, entiendo que mejor que lo que vivió en el Independiente?

En cuanto a resultados, fue mejor lo vivido en Ahuachapán, en lo deportivo uno trata de dar lo mejor y las experiencias que tuve en San Vicente las traté de asimilar. Mi etapa en Ahuachapán fue un éxito, las experiencias malas lo hacen crecer, pero agradecido con sus dirigentes por su apoyo, obviamente por el compromiso que tuvimos y que el plantel entendió, mi paso por el 11 Deportivo lo considero una etapa de éxitos en mi carrera, se cumplieron los objetivos y se alcanzó otras metas deseadas, me he ido con la conciencia tranquila, por eso quería salir en buenos términos de allí, con su afición, no quería manchar esa unión que tuve, ha sido sin duda una etapa de éxito en mi carrera.

¿Fue tortuoso el camino que recorrió para llegar al Alianza?

La verdad no es que haya sido tortuoso, sentía que se estaba manchando todo mi labor pero fue rápido, cuando surgió la posibilidad y cuando hablé con los dirigentes del 11 Deportivo, admito que la negociación y lo que surgió fue intenso, eso lo reconozco, pero al final las cosas que he hecho en el país para que todo esto llegara a buen puerto, he hecho un buen trabajo en los dos proyectos que he estado, en Independiente nos cortaron del puesto en el mejor momento del equipo y ahora que Alianza se fije en tu trabajo habla bien de nuestra labor, es el mejor valor que tiene un entrenador, que se fijen en nuestra labor.

¿Nervioso a la hora de su presentación cuando firmó para Alianza?

La verdad no me tembló la mano al firmar el contrato con Alianza, soy una persona tranquila y firme, soy muy confiado en mi labor, de los pasos que doy, es raro que me ponga nervioso por mi manera de ser, no sé si es una virtud o un defecto, lo cierto es que no me imaginaba que mi presentación en Alianza sería con un tapa bocas y en medio de una pandemia, pero uno apunta a ese tipo de ilusiones, me lo imaginaba así pero sin esos detalles que te marca porque es la primera vez que he firmado un contrato así y espero que sea la última en mi carrera, firmar un contrato de trabajo de esa manera.

¿Ya como técnico, qué espera hacer en Alianza?

Espero seguir con esos años de éxitos que han caracterizado al Alianza y conseguir o mantener el nivel que ha tenido y si podemos mejorarlo, hacerlo; no hemos hablado de los objetivos con la directiva de Alianza pero por lo pronto se debe seguir luchando por el título en lo local y emular lo hecho a nivel internacional, ser protagonista y tener esa ilusión de trascender en la Concachampions, mantener su nivel y seguir haciendo historia.

¿Conforme con el plantel que le han dejado?

Sí, sin duda, es un plantel que me gusta, el poder tener dos jugadores por puesto y de muy buen nivel técnica, táctica es algo que cualquier jugador sueña y aspira, con jugadores con actitud ganadora, a muchos los conozco, a otros los he dirigido, es un grupo humano que el éxito ha llegado a sus carreras por su calidad humana y futbolística.

¿Le habría gustado haber formado ese plantel a su gusto?

Creo que si se fijaron en mí no fue por los resultados que he obtenido en Independiente y el 11 Deportivo, si no por la forma de jugar o plantear sus partidos, Alianza tiene su filosofía clara y una manera de jugar identificable que es parecida a la que manejo, es un punto a mi favor y por lo que me llamaron, creo que puedo trabajar con ese grupo de jugadores y que su esquema de juego que ha tenido me ha gustado mucho, tenemos que adaptarnos cada quien a su estilo y darle nuestro toque y sello pero siento que somos plenamente compatibles.

¿Cómo ha manejado el tema de Rodolfo Zelaya?

Siempre he respondido a varios medios que me han consultado lo mismo y es que un jugador como él deportivamente siempre tendrá un hueco en nuestro equipo, en nuestro plan , es un jugador de trayectoria, es un ícono para el equipo pero somos conscientes de lo que significa Fito Zelaya para Alianza, es su goleador histórico, vamos a sentarnos ésta semana con don Fito (Salume), con don Pedro (Hernández) y con Milton (Meléndez) y planificar no solo el tema de Fito Zelaya, hay muchos otros temas que debemos discutir y solo queda sentarnos con la directiva que al final son los que mandan y a buscar alcanzar un consenso. Ya nos reunimos el sábado para tocar algunos puntos y este lunes tendremos un par de reuniones más para poder comenzar a trabajar.

¿Para cuándo ha planificado su pretemporada?

Es un tema que debemos cerrar con la directiva, es cierto que habíamos planificado iniciar de manera virtual el 10 de agosto pero es algo que debemos definir este lunes con la directiva, deseo comenzar en esa fecha y luego a la primera semana de septiembre pasar a la tarea en la cancha donde comenzaremos el acondicionamiento físico para luego pasar a la tarea de modelo de juego en la cancha para acortar el tiempo de trabajo.

Ha recibido buenos comentarios de parte de la afición de Alianza. ¿Qué mensaje les envía en su inicio de su era en los albos?

Te genera un sentimiento de mucha responsabilidad, he recibido muchísimo cariño, muchos mensajes de aliento, he tenido un buen recibimiento y el mensaje que les mando es el mismo que he mandado en mis redes este domingo, agradecido por el apoyo recibido y la promesa que haremos todo lo posible para entregarme de lleno por el equipo, con buen fútbol, pedirle que como hemos tenido muchos cambios en los últimos días les pido unidad para sobrellevarlos y borrar las dudas que hayan generado, Alianza necesita unión para poder seguir haciendo historia como hasta hoy en el fútbol nacional.