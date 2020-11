Juan Cortés: "Soy el primero que se ha tirado dos días sin dormir pensando en los tres minutos"

Juan Cortés, técnico del Alianza, reconoció que en el juego ante Chalatenango al equipo le afectó el desgaste físico y en cierto porcentaje el golpe anímico de la temprana eliminación en la Liga Concacaf, pero rescató el esfuerzo de los jugadores en una semana complicada para el conjunto capitalino tras la derrota ante el Motagua el pasado jueves.

Para Rudy Clavel el empate fue agridulce y no estaba en el libreto. "Nos deja un mal sabor de boca, no fue nuestro día, ellos estaban en su día y nos complicaron con ese gol. Pero seguimos ahí y vamos paso a paso".

"Hay que reconocer que no estamos, después de siete meses, preparados para tres partidos en una semana. Uno no busca excusas, no estamos encontrando la fluidez del juego, los primeros partidos si nos vimos bien", explicó Cortés en la rueda de prensa, donde quedó claro que el empate no satisfizo.

"Venimos sintiendo, más allá del golpe psicológico de la eliminación, de la forma y todas las condicionantes que tenemos. Son personas y les cuesta superar y soy el primero que se ha tirado dos días sin dormir pensando en los tres minutos que nos faltaban y por qué no cerramos (ante Motagua) cuando lo habíamos hablado, pero esto es fútbol. Estamos hablando de tres minutos de diferencia: Si ese día en esos tres minutos el trabajo era el mismo la gente estuviera hablando maravillas. Tres minutos y nos empatan y ahora está toda la gente dudando del equipo", explicó Cortés.

El entrenador español también admitió que después de siete meses del parón por la pandemia hay muchos detalles por corregir como la profundidad, fluidez y la generación de grandes oportunidades de gol.

Cortés destacó el buen comienzo, sobre todo los primeros 5 minutos pero admitió que después el equipo se partió y el rival les generó más ocasiones de gol que cualquier otro equipo.

"Los primeros 5 minutos salimos muy bien dominando, pero nos duró poco y empezamos a partir el equipo en dos. Nos lanzaron muchos balones por la espada y nos estaban haciendo el 2-1 con Ezequiel Rivas. Salimos un poco dormidos en la primera parte y no nos encontramos", matizó.

Alianza todavía no puede contar con algunos de sus jugadores claves por lesión y los cinco casos positivos por COVID-19.

"Cosas por hacer hay muchas, tenemos todavía tiempo y vamos a trabajar en eso...En la primera parte no nos vimos bien, pero hay que ser más práctico. Creo que veníamos de ser un equipo sólido, compacto, no nos hacían muchos goles, cuando presionaban salíamos todo, creo que este desgaste tanto físico como mental hizo que hoy nos hicieran más ocasiones de las que nos hubiera gustado", dijo Cortés.