Juan Cortés: "Respeto a la afición pero no la entiendo"

El técnico Juan Cortés dejó otra imagen gris de un Alianza impotente que ofensivamente sigue sin encontrar explicaciones tácticas para argumentar la falta de gol y lo difícil que le resulta mantener los resultados.

Anoche el Alianza salió helado y sin respuestas, suma la segunda derrota consecutiva y es la segunda vez que pierde ante Águila, solo que esta vez en condición de local.

A esto se le sumó la molestia de la afición que silbó a su equipo al final de la derrota 1-2 en la que Maciel y Muñoz anotaron para los emplumados, que no fueron en exceso superiores en el campo.

Para Cortés, ahora "es difícil lograr el primer puesto, hay que asegurar el segundo". Y aunque la respuesta parece simple, deja en evidencia que hay pocas respuestas para entender lo que está pasando con su equipo.

Se le suma la falta de claridad ofensiva y las facilidades defensivas para un equipo que se apoya más del juego individual que de lo colectivo.

El español dijo: "Se estaba llegando pero faltaba profundidad. Esto es fútbol y se decidió en jugadas a balón parado. Estamos conscientes que tenemos mucho por mejorar".

LA AFICIÓN

Cortés está consciente de las múltiples críticas que ha sufrido en los últimos partidos por parte de la afición. El estratega hizo hincapié en que lo importante para él es que los jugadores y la directiva sigan creyendo en su trabajo.

"La gente habla de las rotaciones y no saben realmente lo que pasa en la interna. El 90 por ciento de las rotaciones que realizamos son obligadas. Hay que informarse un poco", recalcó.

Juan Cortés lo dejó claro: "Respeto a la afición pero no la entiendo. La gente se queja pero no sabe lo que pasa en la interna. Necesito el apoyo de la directiva, del club, de los jugadores. Si eso no pasa entonces me sentiré en la cuerda floja".