Juan Cortés: "No tengo nada que reprocharle a mis jugadores"

El español Juan Cortés Diéguez, técnico de Alianza, se mostró tranquilo, contestó las preguntas que le hicieron en la conferencia virtual desarrollada por el departamento de prensa de la CONCACAF y le brindó créditos tanto a su plantel por el esfuerzo desplegado en los 90 minutos de juego pese a las limitantes con que afrontó el duelo ante un rival que a su juicio es uno de los mejores del fútbol hondureño.

"En algunas fases del partido efectivamente no nos sentimos cómodos, si es verdad uno no tiene solo buscar excusas, más allá que llegamos mermados (de jugadores) y que tengamos muchos (jugadores con COVID-19) positivos, todas las excusas que uno puede buscar. Hay que felicitar al rival que planteó un partido a lo que le interesaba y lo que hicieron lo realizaron muy bien (su fútbol), destacó el estratega andaluz.

Sobre el fútbol que su plantel mostró ante un Motagua que manejó bien los tiempos de juego en el primer tiempo, Cortés afirmó que "nosotros intentamos controlar el juego, agarrar la pelota y jugar por los medios con los jugadores que tenemos y que poseen buen pie. En algunas fases del juego si lo conseguimos hacerlo, pero en otras (no) pues el rival fue mejor (que nosotros), uno no siempre tiene que excusarse y echar mano de otras cosas; uno siempre debe de ser autocrítico", resaltó.

El estratega de los albos aseguró que pese al fútbol desplegado por su rival, especialmente en la recta final del juego, Alianza buscó equilibrar el tren de juego que enseñaba su rival quien agotó todos sus recursos en el banquillo, algo que Alianza no hizo al reportar solo dos sustituciones.

"Creo que teníamos el partido controlado, no teníamos muchas alternativas en la banca y el desgaste de los jugadores había sido enorme, al final esa acción en los últimos minutos que nos vemos bastante lentos, pues allí es donde nos empatan y uno ya estábamos psicológicamente bajo y hemos intentado levantar al grupo, pero estaba complicado", afirmó.

Sobre las dos caras que mostró Alianza en los 90 minutos de juego, el técnico de los albos subrayó que "al principio ellos entraron muy fuerte al partido, propusieron mucho choque, mucha disputa, creo que luego nosotros tuvimos la fase en que agarramos la pelota por en medio y empezamos a vernos bien. La segunda parte del partido nosotros salimos mejor y ellos no, quizá supimos controlar mejor el partido , pero luego, al final (el juego) era muy igualado, ante un rival muy bueno, con muy buenos jugadores, si no es el mejor rival de Honduras creo que es uno de los mejores y la realidad es que era un partido como se dice con cara de perro, se lo podía llevar cualquiera."

¿FRACASO O NO?

Cortés no quiso opinar abiertamente si la eliminación de Alianza de la Liga CONCACAF y por ende de la Liga de Campeones del próximo año lo consideraba un fracaso ya que el plantel que maneja fue confeccionado para competir en el máximo torneo regional de clubes.

"No sé si es fracaso o no y no me corresponde a mí hacer esa valoración. Yo me quedo con que habíamos trabajado tres meses y que se había hecho una planificación deportiva para este partido, los jugadores se dejaron todo (en la cancha), más allá de situaciones que no están a nuestro control y yo no puedo reprocharle nada a ellos porque se vaciaron, lo dejaron todo y cuando uno se deja todo en la cancha entonces, hay que valorar eso", destacó.

El estratega español añadió que tras la derrota en los lanzamientos desde el punto penal "lo único que te queda es felicitar al rival y lo volveremos a intentar sin duda, no es algo que nosotros tengamos que ponernos (en duda) a analizar ahora (la eliminación), creo que vamos a tener tiempo para analizar este torneo internacional, pero también hay que saber dar el valor a cómo se compitió, a la situación (adversa) que teníamos y yo voy a muerte con este equipo, con estos jugadores e insisto, se dejaron todo y no se les debe reprochar nada."

Además, Cortés no quiso exponer si el resultado fue lo justo por lo mostrado en la cancha, donde Motagua puso sus reglas en el primer tiempo y Alianza le replicó en la segunda mitad.

"Más allá que al final el resultado haya sido justo o no el partido no lo estábamos llevando nosotros y creo también que teníamos muchas virtudes en cuanto saber tapar lo bueno que hace el rival que lo habíamos estudiado. Creo que también e incluso cuando íbamos (ganado) 1-0 hemos tenido un par de contras que si los hubiéramos estado un poco más precisos hubiéramos podido liquidar el partido", resaltó.

"Pero la justicia deportiva más allá no tengo que catalogarla, yo le doy (la razón), enhorabuena al rival que supo hacer muchas cosas bien en algunas fases del partido, nosotros también, pero hay que pensar en adelante, tenemos ya el domingo el torneo local, la verdad teníamos mucha fe puesta en este torneo, creo que se compitió ante un equipo que en realidad es muy bueno y que lleva mucho más ritmo que nosotros y los jugadores se dejaron todo (en la cancha)" insistió.

"Entonces, cuando tú entras al vestuario y ves que los jugadores se dejaron el alma (en la cancha) y algunos no podían ni (levantarse), algunos incluso salieron lesionados y ya no podían ni lanzar un penal, entonces no tenés nada que reprocharles", acotó el estratega europeo.

Finalmente, el técnico Cortés afirmó que "más allá que posiblemente ellos fueron más profundos y tuvieron algunas llegadas más claras, pero nosotros también teníamos con (Oswaldo) Blanco, con Fito (Zelaya), cuando salió (a la cancha Wilfredo) Cienfuegos, tuvimos nuestras chances, (Michel) Mercado también tuvo algunas; o sea, el partido podría haber caído por cualquier lado, pero al final el empate creo que haya sido lo más justo y luego los penales, pues es un poco cruel el quedar así eliminados y más quedándote tan cerca de llevarte el partido", se lamentó.