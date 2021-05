Juan Cortés: "Ellos se sintieron más cómodos"

Metapán cayó por 1-0 en el estadio Sergio Torres en un encuentro donde el guardameta Óscar Pleitez fue la figura de la escuadra metapaneca.



El conjunto de Juan Cortés apenas pudo contar con posibilidades y se enfoca ya en la vuelta en el Calero Suárez donde esperan darle la vuelta al marcador.



"Fue un partido complicado pero toca analizar los errores que tuvimos y pensar en el sábado la vuelta en casa y darle el pase a las semifinales al equipo", dijo Cortés.



A pesar de que Metapán sufrió en Usulután, la visita tuvo un par de ocasiones para lograr la igualdad en el marcador y regresar del oriente del país con un mejor resultado.



"Nosotros también tuvimos tres o cuatro oportunidades que nos sacaron adentro de los palos. Es cierto que ellos se sintieron más cómodos en el partido pero no nos vamos conformes", opinó el técnico de Metapán.



A lo largo del partido, Metapán fue retrasando sus líneas en respuesta al asedio que tuvo Firpo sobre la meta de Pleitez, donde en la etapa complementaria se rompió el cero en el marcador con el tanto ee Jefferson Polío.



"Creo que nos faltaron hacer algunas cosas pero hay que corregir algunos errores puntuales y pensar en la vuelta para darle una alegría a la gente de Metapán", comunicó el estratega.



La temperatura no fue discusión para la gente de Metapán, sin embargo, en el equipo visitante no se sientieron cómodos con el estado de la cancha en el granero de la república.



"El partido va a ser muy diferente primero por la cancha, está muy alta y no se puede circular de buena manera en algunas zonas y se apostaba al juego directo. Nosotros en nuestra cancha apostamos a otra cosa. Ellos juegan a eso y les salió bien", agregó Juan Cortés.