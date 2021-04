Juan Cortés: "El que se equivoque el miércoles, compromete la liga"

Isidro Metapán ratificó ante Sonsonate su enorme deseo por clasificarse a la fase de cuartos de final al golear en casa 5-2, triunfo que le otorgó el segundo lugar del grupo B con 13 puntos y con enorme chance de pasar a la otra fase de la liga, con cinco equipos disputándose tres plazas a falta de seis puntos por disputar en la fase regular del Clausura 2021.

El español Juan Cortés Diéguez, timonel del equipo jaguar, reconoció que la victoria ante los cocoteros no fue un golpe de timón que su plantel necesitaba tras caer estrepitosamente en Santa Tecla y que la diferencia fue la aplicación de sus pupilos en casa.

"No fue un golpe de timón ante Sonsonate, valoro que el torneo que estamos haciendo es positivo por muchos aspectos, la derrota dolorosa ante Santa Tecla donde no dimos nuestra mejor versión ya pasó y el sábado pasado ante nuestra gente sacamos un partido importante, con un resultado abultado que nos brindó confianza y de paso recuperamos a nuestros jugadores, especialmente en el ataque donde (John) Machado solo pudo disputar 30 minutos en el primer juego de la primera fase y retornó con gol", destacó. "Creo que más que un golpe de timón no estábamos siendo efectivo, ante Sonsonate sí lo hicimos, era algo que buscábamos corregir esta falencia entre semana y que nos permite llegara a la última fecha con opciones para terminar primero", aseguró el timonel europeo de los caleros.

El técnico andaluz afirmó que el duelo de este miércoles por la tarde en el Gregorio Martínez en Chalatenango será clave para amarrar su clasificación, partido que encierra muchas opciones para los jaguares.

"Nosotros antes de definir la posición este miércoles debemos definir primero la clasificación ya que matemáticamente aún no lo estamos pero dependemos de nosotros mismos para clasificar y ser primeros de grupo. Nuestro primer objetivo es clasificarnos y luego definir la posición en el grupo, si terminamos primero sería mejor por el duelo directo que tendremos ante Municipal Limeño", reconoció.

Sobre el juego ante el AD Chalatenango, Cortés admitió que "es un partido difícil, posee buenos jugadores como 'Chalatío' Lemus, los jamaicanos son rápidos y efectivos, espero que sigamos manteniendo nuestra columna vertebral, han existido antes cambios obligados, pero sí vamos a ir a Chalatenango con el mismo sistema, con el mismo tren de juego, en una cancha difícil que promete un buen partido para ambos, ya se dio en la primera vuelta cuando nos visitaron y que ganamos, Chalatenango está haciendo bien las cosas y será difícil y complicado."

Cortés admitió al final que el grupo donde están jugando en esta segunda fase del Clausura 2021 se define este miércoles "por lo que dije antes, el que se equivoque recibirá un golpe importante, se debe jugar sin margen de error, muy concentrados ya que el que se equivoque se quedará fuera."