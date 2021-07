Juan Cortés: "Destacamos la actitud y compromiso de los jugadores"

El Metapán está de toque para el arranque del Apertura 2021 y este sábado por la noche reciben al Atlético Marte. Para el entrenador Juan Cortés, el equipo ha trabajado de una buena manera en la adaptación de sus nuevas piezas para que puedan dar su aporte en el certamen.

El timonel jaguar dijo que ha visto muy bien a su equipo y los fichajes se han adaptado de la mejor manera. Durante la pretemporada tuvieron siete fogueos incluyendo dos ante la reserva lo que le ha permitido que puedan mejorar su estilo de juego.

"No es solo la base física la que se ha trabajado sino también nuestro modelo de juego, cómo queremos encarar los partidos. Tenemos piezas nuevas que necesitan acoplarse y es necesario trabajar. Tuvimos siete fogueos y muy contento cómo se han ido entendiendo. Destacamos la actitud y compromiso de los jugadores", dijo el español.

Acerca de los fichajes, donde destacan jugadores como Néstor Renderos, Diego Chávez, Julio Amaya, Diego Coca más los españoles Gregori Díaz, Juan García y Manuel Suárez, su adaptación va viento en popa y confía en que puedan marcar la diferencia.

"Los he visto bien, cada vez mejor. Tenemos un grupo sano, una familia con ganas de trabajar. Es verdad que esperaba que les costara adaptarse por el clima pero solo fueron las primeras semanas, ahora están ya están bastante adaptados a casi todo. Queremos ver cómo están en la competición con los minutos para que puedan sacar su diferencia, esa cualidad que hizo que estén acá", agregó.

Para este primer partido el Metapán tiene las dudas de Fernando Castillo quien no ha entrenado con normalidad durante la pretemporada debido a una lesión, al igual que Luis Copete que está en su última fase de recuperación. Esperan que los españoles puedan ver minutos también y para Cortés no hay excusas pues tienen un amplio plantel para suplir cualquier baja.

Cortés destacó que se hizo una buena labor en el pasado Clausura 2021 en donde fueron líderes tanto en fase regional como en la etapa hexagonal pero cayeron en cuartos de final ante el Firpo.

"El torneo pasado se hizo un buen torneo que de empañó por esa eliminatoria. Nuestro equipo dio qué hablar, sacamos muchos puntos y ganamos en campos complicados, ahora queremos mejorar eso, la imagen", expuso el timonel.

"Todos tenemos la ilusión de llegar a esa final pero hay que ir paso a paso, no podemos volvernos locos porque ahora en Julio no podemos hablar de llegar a la final no tiene sentido. Tenemos que ir con pequeños objetivos más a corto plazo si bien viendo la final en el horizonte, pero siendo realistas e ir paso a paso", finalizó.