Juan Cortés: "Cuando uno perdona, ve cómo las hace el rival"

Metapán perdió su primer encuentro del Clausura 2021 y cedió el primer lugar de la zona occidental a los aurinegros del Once Deportivo. El técnico español, Juan Cortés resaltó el partido que hicieron sus pupilos, sin embargo, se va inconforme por la manera de perdonar las oportunidades de gol que tuvo el cuadro jaguar.

“Nosotros dijimos desde el principio que queríamos ser primeros y vamos a trabajar para eso, ahora los jugadores hicieron un partido bastante serio, creamos varias ocasiones y cuando uno perdona, las ve como las hace el rival”, expresó el técnico.

Durante el encuentro, el cuerpo técnico de Metapán se vio inconforme con el desempeño del árbitro Juan Francisco Quinteros al permitir pierna dura por parte de los locales y lamentó la lesión de Marvin Figueroa al término de la primera mitad.

“En este apartado tengo algo que decir porque creo que el árbitro fue demasiado permisivo, perdonó bastante tarjetas, dejaron la plancha y creo que Marvin tiene roto el metatarsiano, tuvimos que hacer el cambio en el descanso, pero son cosas del fútbol”, dijo Cortés.

El conjunto calero venía de imponerse a FAS en el derbi santaneco y consolidarse en la primera posición del grupo aventajando a Once Deportivo por dos unidades. Con el resultado de esta tarde, Metapán baja a la segunda casilla de la zona a falta de una jornada de la culminación de la primera fase del torneo.

“Nosotros tenemos que darle la vuelta al asunto y pensar en el juego del sábado para cerrar esta primera fase”, comentó Juan.

Cabe destacar que el duelo entre Once Deportivo y Metapán significó el reencuentro de Juan Cortés con su ex equipo, el cuál dirigió el Clausura 2020 quedando en primer lugar luego de 11 partidos disputados. Luego de la suspensión del torneo, Cortés se fue a dirigir a Alianza y antes de su destitución de la escuadra capitalina no jugó en contra del equipo ahuachapaneco.

Isidro Metapán cerrará la primera fase del torneo recibiendo a Sonsonate en el Jorge “Calero” Suárez para tratar de retomar la primera posición del grupo de cara a la segunda etapa del Clausura 2021.