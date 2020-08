Juan Carlos Portillo habló del formato de CONCACAF y Christopher Ramírez aclaró su situación

El Güiri Güiri al Aire abordó el tema de cómo esperan el regreso del fútbol algunos jugadores y para ello nuestros panelistas conversaron con Juan Carlos Portillo, volante del Alianza y Kevin Santamaría, del Llacuabamba de la Liga 1 en Perú.

En el último bloque los panelistas también hablaron con Christopher Ramírez, quien contó su experiencia luego de que su fotografía apareciera en redes sociales entre un grupo acusado por la Fiscalía General de la República de formar parte de un grupo asociado a actos delincuenciales, pero el jugador se presentó para aclarar que era una equivocación y fuera liberado de cargos.

Ramírez, exjugador del Atlético Marte, Alianza y otros equipos, aclaró que su fotografía apareció el 1 de agosto en redes sociales, nunca fue arrestado y él se presentó de manera voluntaria a arreglar la situación. "Hubo una redada en mi colonia y yo nunca fui arrestado. Yo no puedo ser un delincuente como se me había señalado".

"Ser futbolista es a lo que yo me he dedicado en todo este tiempo y con lo que yo he sacado a mi familia adelante y por lo que la gente me conoce, entonces fue difícil porque se me señaló como delincuente y alguien que anda cometiendo delitos cuando la gente, mis alumnos, mis allegados saben que mi vida ha sido dedicada al fútbol", expresó el jugador.

El Colo Ramírez dijo que podría tomar acciones luego de ser vinculado a una estructura delincuencial. "Si pienso actuar porque ha sido un daño grande y he recibido amenazas de muerte porque me citaron de una pandilla a la que yo no pertenezco, hay dos que preguntaron por mi si de verdad yo era pandillero, que podían tomar acciones en contra de mi. Tengo más miedo ahora con esto que ha pasado que en los días anteriores. En la acción legal salí bien. Es delicado".

En el bloque 1, Juan Carlos Portillo habló de las primeras sesiones de entrenamiento virtual con el Alianza y en la charla con el mediocampista no podía faltar su opinión sobre el nuevo formato de la eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial Catar 2022.

La cabra Portillo manifestó que "van tratando de fortalecer de a poco y está optimista de volver al campo después de la pausa por la pandemia.

"En mi estado físico no subo ni bajo de peso. Como exagerado y a veces Don Lisandro (Pohl) les decía a los técnicos qué podrían darme para subir de peso y no saliera rebotando en los choques. Como sano pero no aumento de peso", dijo el jugador albo.

Sobre las fechas del inicio de la eliminatoria y el nuevo formato de la CONCACAF expresó que "Fue algo delicado lo que hizo CONCACAF con nosotros en favor de todo lo que se había hecho y vivimos...No nos tuvieron que haber dejado afuera, viendo que estábamos lejos de Canadá".

"Nos han perjudicado a nosotros y han favorecido a muchas selecciones. Nosotros nos habíamos ganado el puesto en la Liga de Naciones y no tiene lógica, por no decir otra cosa. Fue una falta de respeto hacia el país, la afición y hacia nosotros y el cuerpo técnico", recalcó.

Portillo también manifestó que pese al deseo de volver a jugar hay temor por el coronavirus.

"Tenemos que ponernos a tope con todas las medidas. Tenemos ese temor no sabemos cómo van a ser las medidas de prevención en otros países. Hay temor porque tenemos familia y pensar que nos vamos ir a arriesgar", comentó el futbolista del Alianza y selección nacional.

Por su parte desde Perú, Kevin Santamaría ya da por superada la lesión y confirmó que recibió el alta médica.

"Ya se hicieron los exámenes el lunes y no salió nada de lo que tenía, ahora hice fortalecimiento , carrera y estoy bien para meterme con el grupo completo. Era contractura y el miedo era que pudiera romperme por eso descansé. No sentí dolor y ya tengo el alta para entrenar".

Luego de los incidentes de algunos aficionados afuera del estadio en un partido de Liga y puso en jaque la continuidad del torneo, Santamaría confirmó que no pasó a más- "Se arregló todo para volver a jugar, estamos a la espera de cuándo se haría, creo que el miércoles arrancaría la Liga y eso nos deja tranquilo".

Kevin dijo que son importantes los exámenes para detectar un posible contagio. "Nos hacen examen cada semana y los protocolos se mantienen al pie de la letra y no podés ir a restaurantes. Si te ven hasta te pueden suspender".

"No ha habido positivos en el equipo, uno se tiene que cuidar, pero estás expuestos. Uno tiene que estar consciente de hacer las cosas bien", reforzó el salvadoreño.

La pausa le vino bien al futbolista nacional. "Le he sacado ventaja a la cuarentena porque vine con cuatro kilos de más y ahora estoy con cuatro kilos menos"