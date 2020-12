Juan Carlos Portillo es baja en la selección para el encuentro contra Estados Unidos

La selección nacional de El Salvador reportó de última hora la baja de Juan Carlos Portillo para el encuentro amistoso ante Estados Unidos. La Cabrita sufrió lesión en uno de sus gemelos luego del partido de liga que sostuvo el equipo paquidermo como visitante ante los jaguares del Isidro Metapán el pasado sábado por la noche por la jornada cuatro de la fase de hexagonales del Apertura 2020.

"No pude viajar por el golpe que recibí, la verdad intenté recuperarme el domingo pero sabía que si viajaba no estaría al 100% de mi capacidad y por eso le llamé anoche al profesor De los Cobos explicando el motivo de no ir a jugar ese partido. Lamentando todo porque deseaba en verdad jugar ese partido, voy a esperar los resultados médicos de este lunes para saber qué tan dañado tengo el músculo", aseguró el atacante de Alianza.

El combinado nacional que enfrentará a Estados Unidos viajó este lunes desde muy temprano rumbo a la ciudad de Miami, Florida, para cumplir su partido amistoso del próximo miércoles por la noche ante su similar de los Estados Unidos en el estadio Inter Miami de la ciudad de Fort Lauderdale.



Será el único partido de forma normal que hará el equipo nacional que maneja el mexicano Carlos De los Cobos durante el 2020 luego de su partido-entreno que realizó ante su par de Islandia el pasado 19 de enero en el Dignity Health Sports Park en Carson, California y que perdió por 1-0 con gol de Kjartan Finnbogason a los 65 minutos de juego.



El equipo cuscatleco salió a las 4:45 de la madrugada del complejo deportivo de la FESFUT con 10 jugadores hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar A. Romero donde tomó el vuelo a las 6:30 de la mañana rumbo a suelo estadounidense.



El resto de seleccionados que juegan fuera de El Salvador estarán incorporándose este día a fin de que mañana martes el equipo complete su nómina de 18 jugadores para enfrentarse por vez vigésimo tercera en su historia a una selección absoluta de los Estados Unidos desde 1977.



Andrés "Ruso" Flores arribará a Florida hasta las 5:00 de la tarde (hora salvadoreña) procedente de Portland ya que deberá hacer escala en su periplo.



"Espero llegar a Miami a las 6 de la tarde y luego ir a la concentración de la selección ya que mi vuelo no será directo, si no que debo hacer escala", explicó.