Juan Carlos Portillo: "No tenemos margen de error" 

Alianza está a 90 minutos de poder sellar su pase a la final del torneo Clausura 2021, donde podrán buscar el histórico tricampeonato. Su actual obstáculo es Firpo, un equipo muy complicado y que hará todo por truncar ese sueño del aliancismo.

Un Juan Carlos Portillo muy meticuloso habló de lo que se le viene al Alianza en esta recta final del torneo, donde el actual plantel paquidermo está a vísperas de marcar un hito a la institución.

GOL DE JUAN CARLOS PORTILLO A FIRPO EN LA IDA DE SEMIFINALES

El Clausura 2021 es otro gran torneo para Juan Carlos Portillo, ¿se han cumplido los objetivos individuales en este torneo?

Sí, vamos de a poco, tal vez no he tenido la misma participación en goles, pero en asistencias he estado bien. Espero seguir así en lo que resta del torneo sabiendo que estamos en una semifinal muy bonita contra Firpo.

¿La idea es cerrar mayo con un nuevo campeonato?

Sí, claro. Sabemos que tanto nosotros, como la afición queremos otro campeonato, pero tenemos que ir paso a paso, primeramente pensando en esta semifinal y luego pensar en el 30 de mayo, es decir, primero encarar de mejor manera la semifinales porque sabemos que contra Firpo no es fácil.

Les tocó jugar nuevamente con Firpo, un equipo grande que ha resurgido y que incluso ha complicado al Alianza, ¿qué significa enfrentar a Firpo?

Sabemos de lo que Firpo ha hecho en todo el campeonato, viene haciendo las cosas muy bien y ha mejorado mucho, creo que los jugadores han creído en el cuerpo técnico, que los tiene el "Toto" Gamarra, que es un gran entrenador. Sabemos que Firpo es muy competitivo y ellos nunca dejan nada por perdido

¿Cuál crees que sea la mayor virtud del equipo que dirige el 'Toto'?

Por lo que hemos visto, y por lo que hemos jugado contra ellos es que no dejan de correr, no dejan de luchar, y eso es un factor muy importante dentro de la cancha.

Juan Carlos Portillo en el momento exacto donde golpea el balón para vencer a Joel Almeida (fuera de cuadro) y poner el 0-1 en el estadio Sergio Torres Rivera durante el partido de ida de las semifinales del Clausura 2021. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico

¿Se maneja la idea clara en el grupo de que el objetivo es el "tricampeonato"?

Sí, el objetivo está claro. Nosotros buscamos el tricampeonato, pero como te digo tenemos que ir paso a paso sabiendo que no estamos aún en la final.

Ahora mismo estamos en semifinal y tenemos que pensar solo en eso, no tenemos que dejar margen de error porque se nos puede ir la ilusión de un tricampeonato y no quedar en la historia del equipo ya que nunca se ha logrado los tres títulos consecutivos.

¿Cómo se dirige el profesor Milton "Tigana" Meléndez hacia ustedes en este tipo de etapas cruciales del torneo?

En ese aspecto creo que Tigana nos da libertad, pero con el compromiso que tenemos dentro de la cancha, porque lo tenemos demostrar, nos dice que nos divirtamos dentro de cancha pero con responsabilidad.

Nosotros sabemos que es una recta final muy importante y por ende tenemos que estar muy concentrados, aplicados a lo que él (Tigana) quiere y tratar de materializarlo dentro de la cancha.

Y ¿qué te parece el Alianza de este torneo? ¿en qué crees que se ha mejorado y qué crees que han sido las fallas del equipo hasta esta instancia?

Creo que en la primera ronda nos fue muy bien, lo hicimos de la mejor manera. Tal vez en la segunda vuelta no nos fue tan bien porque no empezamos como queríamos, pero gracias a Dios de a poco hemos ido mejorando. Tuvimos un tropiezo en la recta final pero sabemos la importancia de los partidos en la fase eliminatoria, de que un margen de error, o perder un partido te puede dejar fuera en el de vuelta, por eso como grupo manejamos que no tenemos margen de error en esos partidos cruciales y que si queremos lograr los objetivos tenemos que luchar todos por el bienestar del equipo, y por el de nuestras familias.

Juan Carlos Portillo ha sido una pieza fundamental en este torneo para Alianza, además de sus cuatro goles, el extremo tiene 7 asistencias en el certamen. En la foto, Portillo se refresca con una bolsa de agua lanzada desde las gradas del Sergio Torres Rivera tras marcar el primer gol en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2021. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

Durante el torneo el equipo jugó varios partidos sin Marvin Monterroza y lo sintió bastante en su juego, ¿es difícil jugar sin ese elemento creativo en el campo de Alianza?

Sabemos lo que significa Marvin para el equipo, él maneja el medio campo, es un gran jugador y el equipo depende mucho en ese aspecto de mantener los cambios de juego, la paciencia, la posesión de balón y lo que él genera dentro. Quiérase o no afecta porque tal vez estábamos sacando el resultado, pero no se manejaba el ritmo de juego. Gracias a Dios en esta fase ya está Marvin y será importante para lo que se viene.

Tal parece que a los jugadores del Alianza les gusta jugar las últimas instancias de los torneos, ¿cómo describes la sensación que sienten ustedes cuando se acercan estos partidos?

Sí, nos gusta por la magnitud de que se maneja estos partidos. Sabemos que enfrentamos a grandes instituciones que tienen mucha historia y nosotros lo manejamos que estos partidos motivan, son donde uno como jugador se juega el orgullo propio por tal de hacer bien las cosas y mantener siempre esa mentalidad de poner ganar y poder sacar un buen resultado de ida y vuelta, porque sabemos que un error te puede dejar fuera.

TE PUEDE INTERESAR: Jonathan Jiménez no podrá jugar contra Firpo el sábado

Son 11 semifinales seguidas para Alianza, ¿qué se siente pertenecer a una de las etapas más regulares del equipo en su historia?

Contento porque desde que vine a Alianza mi mentalidad era de poder rendir siempre para estar en las etapas finales de los torneos y pelear títulos. Sabemos que todo lo que se ha hecho y lo que ha generado tanto la junta directiva y los cuerpos técnicos que han estado y se han ido que igual han dejado su granito de arena. La institución piensa en títulos y estar llegando a semifinales es muy importante porque te permite una estabilidad en seguir con los jugadores y seguir siempre con la base .

GOLES DE ALIANZA ANTE ÁGUILA EN LOS CUARTOS DE FINAL

Contra Águila fue complicado en la instancia de cuartos de final, ¿cómo asimilas esos dos partidos y cuáles crees que fueron las claves de Alianza para el pase a semifinales?

Contra Águila fue una bonita serie. Allá en San Miguel sabíamos que teníamos que conseguir un resultado positivo, gracias a Dios pudimos sacar esa victoria y acá en casa fue un partido muy duro. Águila hizo dos partidos muy buenos contra nosotros y eso es importante porque te permite sacar un plus y hacer bien las cosas sabiendo que nos estábamos quedando fuera al minuto 80 cuando logramos poner el empate y terminar con la gran tarde de Rodolfo Zelaya que metió los goles.

PODES LEER: Alianza jugará sábado contra Firpo

¿Qué opinas del torneo de Rodolfo Zelaya?

Creo que todos sabemos lo que "Fito" significa a Alianza por lo que le ha dado al club, aunque mucho se le puede criticar pero sabemos lo que él genera dentro de la cancha, sabemos la importancia y gracias a Dios ha hecho un buen torneo a pesar de todo lo que se ha manejado pero ahí está él cumpliendo y siempre dándole la alegría a la afición y apareciendo en los momentos importantes.

En Alianza están los mejores jugadores del país, pero en este torneo el equipo ha sufrido de tener un plantel corto, ¿qué tanto han sentido este aspecto el grupo?

Hay muy buenos jugadores en el equipo, sabemos muy bien lo que significa los que no están por sanción, por lesión o por tarjeta, pero los compañeros que han suplido han respondido y para eso estamos todos, somos 20 y si no está uno siempre lo se puede suplir, gracias a Dios han aportado y también han hecho valer su nombre en el equipo en el sentido de que por algo estamos todos.

Rodolfo Zelaya, de Alianza, festeja su gol anotado a Firpo durante el partido en el estadio Cuscatlan durante un partido de la segunda fase del Clausura 2021. Foto: Milton Flores, El Gráfico

Sé que en el equipo van partido a partido, pero ¿qué piensas de una nueva final Alianza-FAS?

Sería bonito, pero tampoco podes dar descartado a un Santa Tecla que ha venido haciendo bien las cosas. Al igual que Firpo, uno no puede estar diciendo Alianza-FAS o pueda ser de que yo diga una cosa y se mal interprete. Es mejor esperar que pase esta fase para luego decir sí estamos y así va hacer.

Pero existe la posibilidad de también de que ustedes pasen y que Santa Tecla también así como en los viejos tiempos...

Como te digo, si nosotros logramos pasar primero Dios, no será fácil. Tenemos que trabajarlo mucho, respetar a Firpo por todo lo que ha hecho, trataremos de cerrar de mejor manera en casa y poder estar donde nosotros queremos, pero tenemos que trabajarlo.

Santa Tecla ha hecho un gran torneo y cualquier cosa puede pasar, esto es fútbol y uno no puede estar diciendo cosas porque un margen de error nos puede dejar fuera de la final.