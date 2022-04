Juan Carlos Portillo: "El torneo aún no termina, estamos cerca de los primeros puestos"

Alianza derrotó a Platense en el estadio Toledo Valle gracias a un gol de Juan Carlos Portillo a los 14 minutos de juego.



El elemento albo se mostró satisfecho con los tres puntos a pesar de que en el segundo tiempo Platense se vio mejor en la cancha y estuvo cerca de marcar el empate en Zacatecoluca.



"Contento por la lucha y la entrega, sabíamos que Platense iba a luchar por lograr el empate pero estamos contentos por estar en los primeros puestos", comentó Juan Carlos.



En los primeros 45 minutos, el equipo de Milton "Tigana" Meléndez fue mejor en el partido hilvanando varias jugadas de gol dónde el campeón pudo haber liquidado el encuentro por medio de Juan Carlos Portillo, Michell Mercado y Óscar Rodríguez.



"Contento con el primer tiempo. Sabemos que de visita hay que sacar puntos y el volumen de juego del primer tiempo. Sabemos que nadie quiere errar y ahora de local hay que conseguir los tres puntos", opinó el extremo izquierdo.



Hay que mencionar que con el triunfo ante los viroleños, Alianza sumó 33 puntos en el Clausura y le respira en la nuca a Águila y Chalatenango a falta de cuatro fechas para que culmine la fase regular.



"El torneo aún no termina, todavía quedan cuatro fechas, estamos cerca nosotros y ahora hay que hacernos fuertes en casa, ya no dejar ir puntos de local y seguir peleando arriba", expresó el jugador de Alianza.



A pesar de no haber tenido un buen arranque de campeonato, el atacante zurdo d elos albos ha sido de las piezas más importantes en la segunda vuelta para "Tigana" logrando anotar tres goles en los últimos cuatro partidos y recuperando su mejor nivel en el balón pié cuacatleco.



"Sabemos que en la carrera del futbolista hay altas y bajas. Se que no había tenido mi mejor arranque de torneo pero gracias a Dios espero seguir esforzándome y seguir levantando mi nivel para darle alegrías a la afición", agregó "cabrita".