Juan Carlos Portillo: "El grupo está para mayores cosas porque esto apenas empieza"

Al finalizar las primeras tres fechas del torneo Apertura 2020, el Alianza hizo lo que todo mundo esperaba: demostró que es serio candidato a ganar el título nacional de primera división.

Los números hablan por sí solos, el equipo capitalino -ahora dirigido por el técnico español Juan Cortés- ha marcado un paso perfecto durante los primeras tres fechas del torneo, dando unos resultados que se materializan en: tres victorias en tres partidos; siete goles a favor; y cero goles en contra.

¿Cuáles son tus conclusiones sobre los primeros tres partidos de Alianza en el Apertura 2020, ¿crees que se ha mostrado la mejor versión del equipo o consideras que aún falta más por ver de este plantel?

Creo que por el momento vamos agarrando la idea del profesor Juan Cortés, eso es importante, que nos vamos adaptando a la idea que él quiere. También sé que hay compañeros que han llegado y están ayudando a sumar y eso es importante, vamos a de poco, sabemos que estos partidos son fundamentales tanto para lo que quiere el técnico y los jugadores.

Lo más importante ha sido sumar de a tres y mantener el cero en la portería, creo que se está viendo el fruto de toda la semana, de los que nos enfocamos siempre, creo que el grupo está para mayores cosas porque esto apenas empieza, por eso esperamos seguir con esta racha y mejorar en los aspectos en que fallamos.



¿Y cómo valoras el trabajo en equipo de la mano y bajo la idea de Juan Cortés?

Creo que es muy importante lo que el profesor Juan Cortés está haciendo con el equipo, creo que aún nos estamos adaptando a lo que él quiere en la parte de la idea de juego. Todos conocemos cómo juega Alianza, más la idea que él está inculcando en el equipo, eso es importante, porque así tenemos otras opciones para salir a jugar afuera y como de local.



Sos por el momento el máximo anotador del equipo con dos tantos en tres partidos, ¿Te has puesto una meta por goles en este torneo?

Creo que torneo a torneo voy con la idea de sumar al equipo y poder aportar con goles. Gracias a Dios en los últimos campeonatos he estado con constante gol y eso que a veces no me pongo metas, sin embargo creo que es más importante poder contribuir en el equipo y ya lo que venga con las metas personales es importante porque eso lo mantiene motivado a uno para seguir mejorando partido a partido.



Se viene nuevamente Santa Tecla, al parecer otra vez en el Cuscatlán, ¿Qué fortalezas del equipo tecleño tiene que contrarrestar Alianza?

El primer partido fue complicado... sobre todo en la primera parte porque ellos mantuvieron los bloques de presión constante y trataron de mantenerlo en el segundo tiempo, pero gracias a Dios nosotros sacamos el resultado, que son los tres puntos. Creo que será importante tratar de no dejar que ellos hagan su juego para que nosotros nos apliquemos en nuestra zona y así poder hacer lo que el profesor quiere.



Volvés a reencontrarte con tus excompañero de equipo, Rodrigo Rivera. ¿Qué pensás siempre que jugas en contra de él? y ¿qué tipo de comunicación tienen tras varios años de estar separados?

Siempre tengo comunicación con Rodrigo, siempre tenemos una gran amistad desde que estábamos en Juventud Independiente, siempre estábamos juntos. Él partió por querer buscar minutos y estar jugando, fue importante cuando estuvo en Alianza y hoy igual, al enfrentarlo, sabemos que dentro de la cancha no hay amistad porque ambos defendemos diferentes clubes.





Ya casi son cinco años jugando en Alianza, lograste establecerte a nivel nacional y has ganado varios títulos con ellos, ¿qué te hace falta hacer en Alianza?

Gracias a Dios estos cinco años han sido importantes, creo que ha sido de muchas bendiciones, creo que me he mantenido aunque en ciertos torneos pude haber tenido altos y bajos, pero eso es normal en los jugadores.



Sin embargo, siempre estoy con la mentalidad de estar aportándole al equipo, creo que vamos de a poco y espero que en este campeonato logremos muchos éxitos...

En el aspecto de ¿qué me hace falta ganar en Alianza? Creo que sería bonito seguir ganando más títulos, no importa si es nacional o internacional, al final lo importante es seguir ganando títulos y seguir aportándole al equipo.



Ya que mencionaste el tema internacional... se viene noviembre y ustedes jugarán Liga CONCACAF ante Motagua, ¿cómo se maneja este tema en el grupo?

Tenemos una linda competencia con Motagua, vimos el resultado en donde se fueron a los penales...

En el campeonato anterior fueron ellos quienes nos eliminaron, sabemos que es un gran rival y esta vez no será la excepción en el Cuscatlán, ellos vendrán a dar todo por el todo en un partido donde no habrá alargue. Por eso tenemos que estar preparados y mentalizados en que nosotros queremos estar en la siguiente instancia pero tenemos que respetar al rival y tratar de aplicarnos en nuestra cancha para poder conseguir la victoria, no será fácil, pero tenemos que demostrarlo.

¿Se han planteado la posibilidad de ser eliminados por Motagua por segunda vez consecutiva o toman este partido como revancha?

Fíjate que en ese aspecto, sabemos que el fútbol en otros países está mejorando y hay que darle méritos a los equipos, por algo están en Liga CONCACAF.

Nosotros no tomamos el partido contra Motagua como revancha, lo tomamos como una competencia importante en donde queremos trascender como equipo, como lo hemos hecho durante los últimos años en CONCACAF. Como te digo, no será fácil, vamos a tratar de aplicarnos y tratar de hacer las cosas bien para así estar en la otra instancia.



¿Alianza es favorito en esta serie?

Nosotros nunca nos consideramos como favoritos, sino que nos ponemos con la mentalidad de trabajar el partido de la mejor manera porque sabemos que es un partido muy importante para nosotros, sabemos que nos jugamos mucho.

Recordando tu última participación en torneos internacionales, terminaste con dos tantos ante Tigres en el Volcán, ¿qué esperas en este nuevo reto internacional?

Como te digo, sea torneo nacional o internacional, uno siempre espera poder aportar al equipo, hacer las cosas bien y contribuir al equipo y así seguir cosechando éxitos con el equipo.



Tras varios torneos internacionales con Alianza y teniendo como base a casi la misma camada de jugadores, ¿crees que el equipo llegó a su madurez competitiva?

Como te digo, vamos de a poco. Venimos de un parón de casi seis meses y cuesta un poco con todo lo que ha pasado y por todo lo que ha sucedido, por eso esperamos estar a todo para ese partido, como te digo, es un partido que todos queremos jugar y es de prepararse de la mejor manera