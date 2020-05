Juan Carlos Portillo: "Como sonsonateco quiero dejar historia en Alianza"

"Aló, Fiera ¿querés venir a Alianza?" Esa fue la interrogante con la que el timonel uruguayo-salvadoreño, Rubén Alonso, invitó a las filas albas a Juan Carlos "Cabra" Portillo, quien en 2015 llegó al conjunto capitalino, para echar raíces. Pareciera ya estar inventariado por la casa alba.

El extremo izquierdo está hora donde soñó jugar desde pequeño, cuando vendía bolsas con agua a los viajeros en la terminal de Sonsonate, para ayudar en la economía de su familia. Luego de su salida de Juventud Independiente, ya acumula cinco años de permanencia con los blancos.

En medio del confinamiento debido al brote de coronavirus a escala mundial, Portillo habló con EL GRÁFICO, de lo que se había puesto como meta desde que jugaba para Racing Jr, de Armenia, que en ese entonces estaba en tercera división. "Como Sonsonateco quería dejar historia en Alianza, así como lo han hecho otros exjugadores que son de Sonsonate. Desde pequeño, yo veía jugar en Alianza a Mario Elías Guevara, Baltazar Mirón y Rodrigo Osorio (QEPD) Tal vez para mucha gente, ellos no han dejado esa huella, pero para mí sí. Marcaron títulos en Alianza. Ya emparejé con Mario Elías que tiene cuatro títulos con Alianza. En Alianza siempre tengo esa convicción de salir adelante. Se nos han escapado muchos títulos y ya hemos vivido las dos caras de la moneda", apuntó el mediocampista.

Pero fue hasta hace poco cuando Portillo, tras lograr el título del Apertura 2019 con el triunfo de 1-0 ante FAS, se dio cuenta de que había igualado el número de coronas con Guevara, conseguidas con la camisa del equipo de la capital.

"También quiero seguir los pasos de Adonay Martínez, que es otro de los referentes de Alianza. Desde pequeño vi que Mario Elías, Mirón y Osorio marcaban su historia con Alianza. Yo me dije un día que, si me lo proponía, podía marcar mi propia historia. No iba a ser fácil llegar, pero si uno se lo propone puede llegar. Cuando Rubén Alonso me llamó le dije que sí. Quería dejar marcado mi nombre en la historia de Alianza. Grandes jugadores ya han dejado su historia en el equipo", dijo Portillo en una plática con este medio.

Luego, el volante blanco no esconde que le ha entregado su corazón a Alianza y Sonsonate, especialmente cuando ese plantel participaba en primera con el nombre de Tiburones, a finales de los ochenta e inicios de los noventa.

"A muchos no les puede gustar, pero esos son mis dos equipos. Hay mucha gente que me recrimina cuando le marco a Sonsonate, pero como profesional, yo tengo que actuar y dejar a un lado que apoyo a Sonsonate. Cuando Sonsonate juega contra otro equipo yo siempre lo veo. Siempre tratan de hacer un buen torneo, sabiendo que la parte financiera los ha afectado mucho en los últimos días. Pero yo les digo que quiero hacer historia en Alianza. Tengo que hacer a un lado el corazón", dijo el volante albo.

En lo internacional, también

Por otra parte, Portillo admite que 2019 fue como reivindicativo para él, porque logró ganarse un puesto en la selección mayor, que ahora está a cargo del mexicano Carlos de los Cobos. Fue titular en la mayoría de partidos de Liga de Naciones B, donde la Azul tuvo que enfrentarse a República Dominicana, Santa Lucía y Montserrat. En el último juego de esa fase eliminatoria, disputado el 19 de octubre ante Dominicana, Portillo sorprendió al minuto 15 con el tanto que abriría la ruta para el triunfo por 2-0.

"En selección, estoy contento por la oportunidad que medio el profesor De los Cobos. Siempre había querido jugar en selección, antes se me tomaba en cuenta, pero a la hora de poder participar no se me daba el espacio. Siempre me quedaba con esa espinita. A veces decía que ya no quería ir a la selección, pero por las mismas ganas de sobresalir con mi país, se me hizo volver a la selección. El torneo de Liga de Naciones me ayudó mucho para poder ser tomado en cuenta por el profesor De los Cobos", dijo el mediocampista de Alianza.

Por otra parte, Portillo también recordó los dos tantos que le marcó al Tigres mexicano en febrero de este año, en el estadio El Volcán, por la vuelta de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones. Los albos cayeron por 4-2, pero Portillo nunca olvidará esos tantos ante el plantel regio. "Esos dos goles son importantes, me marcan mucho. Estuvimos cerca de eliminar a Tigres, porque en la ida les habíamos ganado por 2-1. Esos dos goles quedarán grabados en mi mente y en la de la afición aliancista", dijo el mediocampista del equipo paquidermo en charla con este medio.