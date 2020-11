Juan Carlos Portillo: "Para rendir en Alianza hay que estar bien en todos los aspectos"

El programa Güiri Güiri al Aire inició la semana con una charla interesante con Juan Carlos Portillo, jugador del Alianza y que fue figura en la victoria de 5-3 ante Marte en el estadio Cuscatlán. También hubo análisis de la primera fecha de la segunda fase del Apertura y se debatió sobre la FESFUT y la adscripción ante el INDES.

En el primer enlace del programa, Juan Carlos "la Cabra" Portillo dijo que el resultado sirve para sacar detalles a pulir entre semana.

“Marte se formó muy tarde y creo que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera, Marte nos complicó. sabíamos que no iba a ser un partido fácil pero gracias a Dios sacamos la victoria que nos permite poder sacar conclusiones y poder ver en qué estamos fallando”, mencionó Portillo.

La Cabra Portillo descartó que haya relajamiento y dio méritos al Marte. "Ellos no dejaron de luchar durante todo el partido, siempre lo intentaron y son aspectos que nos van a servir a nosotros para mejorar".

Portillo marcó un golazo y comentó que. "Es una jugada en la que siempre trató de buscar el cierre e ir a dar la asistencia al compañero, a veces tiene que jugársela uno mismo y saber de la capacidad que uno tiene, Llegué hasta el fondo, levanté la vista y vi que venía Ponce".

Según dijo Portillo, los nuevos refuerzos han sentado bien al equipo. "Tanto Blanco como Michell son delanteros que están muy bien ahorita, están pasando un buen momento y hay que aprovechar eso, sabemos que Fito y Freitas son dos delanteros que cuando ya estén listos nos van a aportar mucho".

Sobre el tema de la pandemia y a criterio de Portillo si pasó factura a algunos jugadores. "Influye mucho el cuido personal, la parte alimenticia es importante en un futbolista y la pandemia quiérase o no ha afectado a muchos jugadores, yo siempre me he mentalizado que para estar rindiendo en Alianza hay que estar bien en todos los aspectos y es fruto del trabajo que se hace con el equipo", recalcó.

Portillo también dejó claro su deseo de ser parte de la selección en caso de recibir una convocatoria para el juego ante Estados Unidos del 9 de diciembre en el Inter Miami Stadium de Fort Laudardale en Florida. "Yo siempre he estado dispuesto a apoyar a la selección y estoy con la disposición de aportar y poder ganar minutos, seguir demostrando el trabajo que se está haciendo con el equipo", agregó.

En el primer bloque, Eugenio Calderón, Cristian Villalta y Rodrigo Arias analizaron el inicio de la segunda fase del Apertura 2020 que dejó la goleada del Alianza al Marte, el debut de Ernesto Corti con el Águila y el empate sin goles de FAS contra Chalatenango.



El Alianza recibió algunos elogios y Eugenio Calderón planteó que el empate en el Quiteño fue un mal resultado para FAS.



"No sé si tuve el privilegio o desperdicié dos horas de mi tarde viendo el partido FAS contra Chalatenango.Partido para el olvido, dos equipos imprecisos en la cancha...Yo hubiese amanecido muy preocupado si fuese FAS", comentó "El Chele".



El juego Marte ante Alianza fue de los temas que generó el primer debate.



“El Alianza creo que tiene un potencial por encima del resto, ayer cuando tenía 4-1 al Marte, el Alianza se relaja, empieza a creerse que el resto del partido va a ser de pura superioridad e inercia", destacó Rodrigo. Según el análisis de Arias, el equipo albo nos estaba para recibir tres goles ante Marte.

"El mismo técnico no empezó a alabar el golazo de Michell Mercado, ni la corrida de la Cabra Portillo ni Ponce que es un jugadorazo, hizo autocrítica porque no nos pueden hacer tres goles”, remarcó Rodrigo.



Por su parte Calderón dijo que una goleada alba al Marte era algo que estaban esperando algunos aficionados.



"No contábamos que le iban a hacer esos tres goles, el regreso de Felipe Ponce es importante en el Alianza...Se nota que son dos niveles", dijo Eurgenio.



"Once le ganó al Santa Tecla bien y era lo que se esperaba. El Santa Tecla ya empezó a pintar como candidato a nada...el Once ya se está pintando como favorito para llegar a la siguiente fase", explicó Arias sobre el triunfo del Tanque ante Santa Tecla en Ahuachapán.



Cristian Villalta remarcó el aspecto físico de cara a la jornada del próximo miércoles y el fin de semana.



"Comenzas con los periodos más comprimidos de trabajo, tenés fecha a mitad de semana y luego tenés acciones el fin de semana y aquellos equipos que van chineando las tareas físicas, que no han terminado de acondicionar, aquellos entrenadores que han decidido llevar con un poco más indulgencia ese tema, van a comenzar a pagarlo”, dijo Villalta.



El partido Jocoro contra Águila no podía faltar en el análisis. "Se quitó Águila el primer hachazo sacando un punto en Tierra de Fuego. Dos pruebas más fuertes que estás no las va a tener Águila hasta los cuartos de final con un cuerpo técnico que todavía está ordenando el escritorio", dijo Cristian Villalta.



Calderón mencionó que Águila no viene jugando mal y Villalta matizó que Ernesto Corti demostró mucho conocimiento del fútbol salvadoreño.

Respecto al tema de la FESFUT, Villalta recalcó que "nadie ha dicho que va a haber un proceso de retiro de credencial y se espera que este miércoles haya comunicación oficial y digan qué va a pasar con la Federación Salvadoreña de Fútbol.

"Estamos esperando lo que diga el INDES, no sé si el INDES va a poner una posición o simple o sencillamente informará de qué va a pasar", dijo Cristian. Por su parte Calderón aclaró que el 25 de noviembre es la fecha para iniciar el proceso de adscripción al INDES para la FESFUT y demás federaciones.

El Güiri cerró con un enlace hasta Uruguay con el ex portero Fabián Carini para analizar el fútbol italiano y la jornada de la Liga de Campeones.

"La Serie A italiana es una liga muy competitiva, cuando me tocó llegar allá en 2001 era fuerte. Hoy en día está debajo de la inglesa y la española, pero no deja de ser competitiva", dijo Carini.

"A veces no todo es el dinero, sino dónde uno se sienta más cómodo. Ojalá que el Inter pueda disfrutar a Lautaro Martínez", comentó sobre el anhelo de algunos futbolistas de llegar a las grandes ligas europeas.

Carini dijo que por la pandemia tomó la decisión de no ser parte de algún equipo en la parte técnica. "Yo tengo dos hijos y estamos como todo padre tratando de encaminarlos y darles valores. Este año me lo tomé muy tranquilo. Me llamó el Loco Abreu y le dije que no".