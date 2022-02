Juan Carlos Plata: “Los récords se hicieron para romperse”

Juan Carlos ‘Pin’ Plata es el goleador histórico del fútbol centroamericano con 301 tantos que convirtió a lo largo de sus 20 años de carrera profesional.

El ex jugador del Municipal conversó unos minutos con los periodistas de El Gráfico en el programa “El Guiri Guiri al Aire” para abarcar el tema principal del récord que tiene al alcance Nicolás Muñoz.

El delantero del Municipal Limeño consiguió los 300 goles en primera división hace un par de semanas y está a un tanto de igualar el récord del futbolista guatemalteco que ha sostenido desde hace 12 años.

“Yo siempre le digo lo mismo a todos y es que los récords están para romperse. Desde hace varios años me vienen preguntando sobre este tema y las marcas son para romperse. Para eso se necesita constancia y continuidad”, dijo el goleador histórico.

Plata remarcó que siempre trataba de mejorar su cuota goleadora tras cada torneo y que tuvo su época dónde no logró anotar en un torneo.

"Yo siempre quería mejorar mi cuota de goles del torneo anterior. Tengo que reconocer que también dependía de la creación del mediocampo. También tuve mi sequía, pero siempre me tuvieron la confianza que en cualquier momento volvería a anotar", explicó el ex jugador de Municipal.

Durante el programa, los panelistas le preguntaron al ex delantero cuál fue su gol preferido y el que más ha recordado. El goleador respondió lo siguiente: “De todos mis goles, los más especiales fueron los que hice en los clásicos. Incluso tenemos el récord de goles en los clásicos".

Ya para finalizar, Plata habló sobre los obstáculos que tuvo en su carrera como futbolista que involucró muchas lesiones y varias operaciones de las cuales el público no conoce a plenitud.

"En mis 20 años de carrera, muchos no saben que yo tuve 15 operaciones, solo en mi pierna derecha tuve ocho operaciones y me ayudaron muchísimo los médicos para volver más fuerte", agregó el ex seleccionado guatemalteco.