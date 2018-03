Juan Carlos Osorio: “México no está para exigir títulos”

El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana de fútbol, encendió ayer la polémica con unas declaraciones en el diario Marca de España, al que aseguró que México no está en la posición de pedir títulos importantes.Osorio realiza una gira por Europa para estrechar lazos con los jugadores mexicanos que militan en el Viejo Continente, pero hizo todo lo contrario y encendió un polvorín.“Que exijan en Brasil o en Argentina quedar campeones es normal. Y no sólo por la historia. Los brasileños tienen más de 100 jugadores en el extranjero. Nosotros (México) tenemos 13 en Europa. Por historia esos países han ganado Mundiales o han jugado finales. Es coherente exigir títulos. Por historia, México no puede exigir títulos”, declaró Osorio al diario español Marca.Posteriormente explicó que es a él como responsable de la selección mexicana al que se le tienen que exigir resultados. “Debemos aspirar a ello, eso sí. Si me lo exigen a mí en particular, no tengo problema, porque es parte de mi trabajo, pero otra cosa es que esté de acuerdo o no. Tengo que aceptar esa responsabilidad que se me exige”, añadió Osorio.Juan Carlos Osorio tiene sobre sus espaldas el peor resultado que ha conseguido México en la historia del fútbol, el 7-1 ante Chile en la Copa América Centenario.