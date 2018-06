Juan Carlos Mahecha: el refuerzo extranjero del Firpo que nunca jugó

¿Quién es Juan Carlos Mahecha y cómo llegó al fútbol salvadoreño? Esa es una de las grandes interrogantes que pocos saben responder, después que una investigación de EL GRÁFICO reveló que el colombiano engañó a un joven paisano ofreciéndole un cupo en el fútbol profesional salvadoreño a cambio de poco más de 4 mil dólares.

Esta es la investigación completa en donde te contamos cómo Mahecha pedía dinero a jóvenes jugadores a los que nunca les dio contrato con equipos salvadoreños.

EL GRÁFICO habló con dos miembros del cuerpo técnico del Firpo durante el Clausura 2018 y con el presidente del cuadro pampero para ahondar en la contratación de Mahecha, que no jugó ni un solo minuto con los pamperos durante el último torneo.

Modesto Torres, presidente del cuadro usuluteco, dijo que Mahecha tenía un contrato como refuerzo extranjero de 750 dólares mensuales y que fue recomendado por dos entrenadores salvadoreños a finales de 2017. No quiso decir los nombres de los técnicos, pero sostiene que ficharlo fue un error, a pesar que fue anunciado con mucha pompa el 17 de noviembre de 2017:

Centro delantero colombiano Juan Carlos Mahecha Bermúdez futura contratación del CD Luis Angel Firpo para el torneo Clausura 2017-2018. pic.twitter.com/HZVp4b46AL &mdash ; C.D Luis Ángel Firpo (@LAFirpo_oficial) 18 de noviembre de 2017

Incluso la primera división profesional dejó constancia de su transferencia al Firpo en enero de este año:

"El jugador fue contratado, no llenó las expectativas que se tenían y fue despedido legalmente en marzo. Hay cosas más importantes ahora que hablar sobre alguien que ya no tiene que ver con el equipo", declaró Torres de manera defensiva.

Correia dijo que nunca lo vio entrenar, pero sí recuerda que Mahecha llegó a la pretemporada con otros colombianos más jóvenes.

EL GRÁFICO también consultó con William Guzmán, presidente del Aspirante de Jucuapa, equipo donde Mahecha había militado antes de llegar al Firpo. Guzmán asegura que el colombiano jugó con ellos el Apertura 2017 y que llegó por su cuenta, sin que nadie lo recomendara.

LA VERSIÓN DE LOS ENTRENADORES

Al ficharlo como refuerzo extranjero para el Clausura 2018, el Firpo anunció a Mahecha como centrodelantero en sus redes sociales, pero Eraldo Correia, quien fue entrenador pampero durante las primeras fechas de ese torneo, dijo que el colombiano jugaba por las bandas, una posición en la que ya tenía a varios elementos mejores que él.

"Cuando yo llegué al equipo Mahecha ya tenía contrato. Lo había contratado don Modesto Torres y él no ha hecho nada bueno. Siendo sincero, él (Mahecha) no tenía el nivel para jugar en primera división y yo no pongo jugadores solo porque son extranjeros. Tenían jugadores más jóvenes que podían ocupar mejor su puesto, porque él jugaba por las orillas, sobre todo por la izquierda", declaró Correia.

Otro miembro del cuerpo técnico del Firpo durante el Clausura 2018 que pidió reserva de su nombre contó que una vez lo quiso poner a jugar, pues le parecía raro que siendo extranjero no viera minutos. Sin embargo, Modesto Torres le pidió que no lo hiciera.

En 2016, Mahecha también acudió a la pretemporada del Águila pero no convenció al técnico Juan Ramón Sánchez. Después de eso las pocas referencias de él vienen de equipos en segunda división.

¿VÍCTIMA Y VICTIMARIO?

Juan Carlos Mahecha no quiso recibir una llamada telefónica de El Gráfico para hablar sobre los jóvenes colombianos a los que les pidió dinero, pero el 11 de junio decidió responder a nuestras preguntas vía mensajería de WhatsApp.

Ahí aseguró que él es una víctima y que no haría nada malo a sus paisanos. "Al país (El Salvador) llegué por una persona en Colombia que supuestamente había hablado con gente del Águila y mi representante pagó un dinero para que yo viajara, pero estando aquí todo era mentira. Si no fuera porque encontré gente buena en Águila que me ayudó no hubiese salido adelante", sostuvo.

Mahecha asegura que el entrenador Juan Ramón Sánchez, quien estaba a cargo del Águila en 2016, el utiliero del equipo y el gerente, Amílcar Mijango, le ayudaron con alimentación y estadía. Además, le recomendaron en otros equipos y por eso se quedó en el país.

"Yo jugué en el América de Cali, hice todo el proceso de selecciones menores. Estuve en la selección del Valle de Cauca y en selecciones menores de Colombia. Soy un profesional", añadió.