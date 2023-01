Juan Carlos Argueta, ganador del Hombre Gol Apertura 2022: “No me imaginé que lo iba a lograr de primera”

Juan Carlos Argeta debutó en la primera división en el Apertura 2022 defendiendo los colores del Jocoro. En su primer torneo, el delantero de 22 años consiguió anotar ocho tantos en 10 jornadas, contribuyendo a que su equipo lograra el subcampeonato y conquistando también el Hombre Gol de Oro, premio que otorga EL GRÁFICO al máximo romperedes del torneo.



¿Qué significa para ti el haber conseguido este premio en tu primer torneo en primera división?

Es una bendición muy enorme que Dios me dio, no me imaginé que iba a ser así mi primer torneo, mi debut, poder quedar campeón goleador y nada más agradecido con Dios por la bendición que me da, por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por la directiva, por el apoyo que siempre me brindó y estoy agradecido nuevamente con ellos porque sin el apoyo de ellos, esto quizá no hubiera sido posible y gracias a Dios que se me dio la oportunidad de poder quedar campeón.



¿Y cómo fue el apoyo de ellos en cada jornada?

Ellos me decían que me metiera en la cabeza que iba a hacer gol, que iba a hacer gol, que iba a estar peleando por el goleo y así fue. Ya en la última jornada, que creo que estábamos empatados tres jugadores, allí todos me dijeron que metiera la cabeza que iba a hacer goles y yo tenía una convicción y tenía la fe en Dios de que me saldrían bien las cosas y gracias a Dios pude hacer tres goles que me ayudaron a quedar campeón goleador.

Juan Carlos Argueta marcó ocho goles en 10 jornadas de la fase regular del Apertura 2022. Foto: Julio Umaña.



En ese partido ¿cómo fue vivir el proceso de vivir el triplete y de que estabas consiguiendo el objetivo?

Fue muy emocionante para mí, muy bendecido por parte de Dios. Quizá me imaginé que iba a hacer gol, pero no me imaginé que iba a hacer un triplete; pero agradecido con cada uno de mis compañeros, fue bastante el apoyo de ellos hacia mí y fue por eso que logré ese objetivo.



Cuando te metiste a tu carrera como futbolista, ¿soñaste con ganar este galardón en primera división?

Para ser sincero no, quizá lo soñé pero no me imaginé que lo iba a lograr de primera, así llegar y ganarlo, pensé que iba a tener que trabajar más duro y esperar mi tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos, fue mi primer torneo, en el debut, y en el que pude quedar campeón goleador.



¿A quién le dedicas este premio?

Primeramente a Dios, luego a mi familia, a mi novia que siempre estuvo apoyándome cuando las cosas no me salían bien, mi familia siempre estaba conmigo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi abuela, toda mi familia y mi novia que siempre me daba mensajes de apoyo cuando las cosas no me salían bien.



Este premio te abrió las puertas para llegar a selección ¿Cómo fue vivir esa experiencia?

Sí. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder ir a la selección. Era un sueño de pequeño el poder representar a mi país, y espero poder seguir haciéndolo, para eso voy a trabajar, voy a esforzarme y a hacer las cosas de la mejor manera, guiado por Dios y con mi humildad pienso que voy a seguir logrando muchos objetivos y muchas metas que tengo propuestas en mi carrera futbolística.



¿Cuál ha sido tu partido y tu gol favorito del pasado torneo?

Creo que no tengo ningún favorito porque todos aportan lo mismo, pero el más importante fue cuando le di el pase al Jocoro a semifinales ante Metapán.



Sobre tu camiseta de ‘Fe’ ¿A qué hace referencia?

Se la vi a Kaká y me pareció mucho porque yo soy alguien creyente en Dios y que deja en Él todo en sus manos. Dije que iba a hacer esa camisa que en grande dijera ‘Fe’, que es la fe que tengo en Dios y que me ayudó a cumplir cada uno de mis sueños y sé que con la guía de Dios y mi fe intacta y grande voy a lograr mis objetivos y metas trazadas.

¿Qué metas y objetivos vienen ahora para Juan Carlos Argueta?

Siempre dar lo mejor para el equipo, clasificar, primero Dios estar nuevamente acá con ustedes con otro título de campeón goleador y pelear siempre, que esta vez llegamos a la final y no la pudimos lograr. Espero que este próximo torneo podamos llegar también y podamos ganarla primero Dios.