Juan Carlos Argueta: “En la cancha me llaman Camilo por mi papá”

El jugador Juan Carlos Argueta Argueta, atacante del Jocoro FC, es uno de los novatos que ha descollado en la primera división en el inicio de la temporada 2022-2023 no solo por haber anotado el primer gol del Apertura 2022 el pasado 17 de septiembre al Dragón de San Miguel y que significó triunfo para el equipo fogonero por la mínima; si no que además, había sido el encargado de anotar también el primer gol en la jornada inaugural de este torneo jugado a mediados de julio pasado y que fue anulado tras la crisis que el fútbol sufrió desde el pasado 14 de julio con la intervención estatal que obligó tres semanas después a la imposición de una Comisión de Regularización de la FESFUT por parte de la FIFA desde el pasado 28 de agosto.



“Ha sido soñado jugar en primera división, es algo que uno de pequeño lo deseó, gracias a Dios debuté con gol y solo queda seguir trabajando para el equipo, con humildad y pensando en Dios que todo saldrá bien”, externó el jugador que cumplió el pasado 18 de mayo apenas 22 años de vida.



Argueta nos comentó sus inicios en el fútbol profesional de nuestro país y sobre esas metas que poco a poco va cumpliendo.



“Antes de jugar con Jocoro y debutar en liga mayor estaba jugando con el Cacahuatique de Ciudad Barrios en segunda división, llegué allí en el 2021, pero debuté en ligas profesionales con casi 17 años con el Chaguite siempre de Morazán en tercera división en el 2017, estuve allí jugando hasta el 2018 porque luego me llamaron del Fuerte San Francisco en segunda división donde jugué hasta el 2020 porque llegué al Dragón en ese año y luego jugué en el 2021 con el Cacahuatique”, recordó el jugador oriental.



Argueta recordó cómo llegó a las filas de los fogoneros a quien agradeció la confianza que le han demostrado para debutar en primera división.



“Llegué a Jocoro por el trabajo que hice en el Cacahuatique porque hice entre 15 y 20 goles en la temporada con ellos y por eso la gente de Jocoro se fijaron en mí, recuerdo que me llamó don Marvin Hernández (gerente deportivo) y don Leonel (Hernández, presidente del Jocoro), no dudé en llegar y firmar con ellos porque era la oportunidad que buscaba desde pequeño y arreglé con Jocoro por dos años”, afirmó con emoción el jugador.







SU SOBRENOMBRE



Acerca de su sobrenombre de ‘Camilo’, Juan Carlos Argueta explica que “me llaman Camilo por mi papá ya que él se llama Camilo Argueta, desde pequeño miraba a mi papá jugar, lástima que no lo hizo de forma profesional porque no recibió apoyo de su familia, jugó con un equipo llamado Vista Hermosa, pero no federado, si no que se llamaba igual al equipo que descendió de la liga mayor”, explicó Juan Carlos.



“Mi papá jugó también en otro equipo que se llamaba Farmacia Gotera porque trabajaba en esa farmacia de acá en Gotera, pero mi papá era individualista con la pelota, nunca la prestaba cuando jugaba y siempre le decían ‘dala Camilo’ y tengo desde pequeño ese apodo cuando jugaba ya que era también individualista en las escuelas de fútbol, pero ya jugando de forma profesional se me quitó eso, ya juego más colectivo”, aclaró el jugador fogonero.



Juan Carlos Argueta dice con orgullo que “soy de Morazán, nací en Gotera y tenía el sueño de jugar de manera profesional, en liga mayor, el poder jugar en Águila o en Firpo, pero las oportunidades llegan cuando menos uno piensa, Jocoro se fijó en mí y acá estoy, tratando de aportar mi fútbol y goles”, reconoció el joven atacante morazánico quien emula a muchos jugadores de ese departamento que dejaron su huella en el balompié nacional, como el caso de los hermanos Corrales Rivera, Magdonio y Rudis, ambos oriundos de la población de Sociedad.



Acerca de su debut en liga con gol incluido, ese mismo que firmó al Dragón a los 25 minutos de juego en ese partido celebrado en el complejo deportivo “Tierra de Fuego” de la ciudad de Jocoro, Juan Carlos admitió que “el gol que anoté en la primera fecha ha sido divertido porque esa fue una bendición de Dios, que para los propósitos de Él me permitió anotar siempre el primer gol del torneo, así lo había hecho ante el (Atlético) Marte en el torneo que se anuló de este Apertura 2022 y luego ya en este formato, lo volví hacer ante Dragón, anotar el primer gol del torneo”, aseveró.



Acerca de sus ídolos en el fútbol nacional e internacional, Argueta confesó que “de pequeño, mis ídolos en nuestro país hay muchos, uno de ellos es Elvis Claros de Jocoro, el que le decimos :”Tutu” porque él fue clave para que llegara al Jocoro, en el fútbol internacional están (Lionel) Messi y Neymar Júnior. He tenido la oportunidad de haber hablado en la cancha con Juan Carlos Portillo de Alianza, con Kevin Melara de Águila, igualmente con mi compañero Yubini Salamanca, me gusta la garra que tienen todos ellos en la cancha y la humildad que tienen también”, comentó.



Finalmente, Argueta no tiene en mente cuántos goles desea marcar en la actual temporada al afirmar que “deseo anotar muchos goles en mi primer torneo, no tengo una cifra precisa, eso solo lo sabe Dios, pero mi deseo es anotar, espero en Dios que me permita hacer muchos goles”, comentó. “Tengo 22 años y mi deseo pendiente de cumplir es jugar con la selección nacional, es mi principal meta, representar al país, espero en Dios se me brinde la oportunidad de hacerlo” indicó. “Antes estuve en el 2017 en un microciclo con la sub 17 y practiqué con ellos en el complejo de la FESFUT, pero al final no pude acompañarlos al torneo en México, en ese tiempo jugaba con el Chagüite y entiendo que no quedé porque cuando iba a viajar me dijeron que no contarían con nosotros para ese torneo, así nada más”, aclaró.