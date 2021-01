Juan Barahona negociará continuidad en Metapán

El defensor izquierdo de Isidro Metapán, Juan Barahona, finalizará contrato este sábado cuando los jaguares reciban en el estadio Jorge "Calero" Suárez al Jocoro en el cierre de la fase 2 del torneo Apertura 2020 donde los caleros ya no tienen opciones para avanzar a cuartos de final tras caer el domingo anterior ante Alianza (1-0) en el Cuscatlán.



Barahona confirmó a Deportes LPG que su contrato deportivo con Metapán finaliza tras disputar hasta el momento ocho partidos y sumar 602 minutos de juego desde que debutó ante Sonsonate de visitante (1-1) en el inicio de la fase de hexagonales y dónde aportó el único gol que anotó con la camiseta jaguar en este torneo liguero.



"No sé si seguiré o no con Metapán, tengo que analizar una oferta que tengo en la segunda división de los Estados Unidos o me tocará sentarme con el presidente de Metapán esta semana para hablar de mi continuidad con el equipo", aseguró el ex seleccionado nacional.



Barahona confirmó que su contrato vencerá este sábado tras el duelo ante los fogoneros en casa



"Nos queda un partido más que debemos disputar y tomarlo con la misma responsabilidad y seriedad que amerita. Hay que tratar de terminar bien el torneo, ser profesionales, ser el mismo jugador que he sido en cada partido”, indicó el defensor zurdo quien explicó además que su decisión de seguir o no con los jaguares es decisión tanto suya como del equipo calero.



“En mi contrato estaba firmado para estos dos meses y medio, quisiera mejor sentarme y negociar con el presidente y ver la posibilidades de quedarme para el siguiente torneo o ver la posibilidad de hacerlo en un futuro. No descarto que pueda seguir con el Metapán o que deje al equipo, eso se sabrá después del partido del sábado ante Jocoro, esperar y sentarme con el presidente o escuchar otras ofertas fuera del país”, confesó.



Sobre la eliminación en el torneo del equipo metapaneco casi de forma sorpresiva por la manera en que inició la liga en la primera fase, Barahona fue autocrítico en señalar que fue complicado aceptar la realidad.

"La eliminación en la liga ha sido complicada, nos hizo ver a todos carencia de carácter al inicio de esta segunda fase del torneo. Nos vimos mal, muchos empates y muchas derrotas y el plantel debe de analizar muchas cosas, especialmente los jugadores que se quedarán en el equipo", adelantó el ex jugador del Sacramento Republic de la USL de los Estados Unidos.