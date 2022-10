Juan Barahona arremete contra el Alianza

El lateral izquierdo de Platense, Juan Barahona, mostró su molestia luego del empate ante el Alianza y fue claro en decir que ellos mismos dejaron ir el resultado y que el equipo albo jugó a su forma, "perder tiempo" y "hablarle mal al árbitro".

El técnico paquidermo, Adonai Martínez, dijo que para ellos este empate sabe a victoria. Al cuestionarlo sobre si para los locales esto sabía a una derrota esto respondió Barahona.

"No es derrota la verdad es una bofetada para nosotros. No podemos dejar ir un partido con uno menos ganando 1-0. Nos acomodamos y ellos hicieron lo suyo, perder tiempo y hablarle mal al árbitro creo que ha sido casi todo el torneo. Pero esas son cosas para después nos toca concentrarnos y pensar el domingo”, acotó.

Juan fue claro en decir que la serie está igual que antes de jugar la ida, sin ventaja para nadie en el marcador y que en la vuelta tienen que hacer un doble esfuerzo para poder sacar la victoria.

“Prácticamente no se ha logrado nada, estamos igual que como comenzamos cero a cero. El empate no nos sirve de nada y nos toca ir allá a doblegar todo el esfuerzo que metimos ahora con uno menos no supimos aprovechar y vino el gol, ya después fue otro partido nos tiramos un poco atrás. Ahora hay que levantar cabeza”, agregó.

El Platense atacó buena parte del segundo tiempo pero luego el Alianza generó sus oportunidades. El jugador gallo dijo que los albos no hicieron para adelantar sus líneas sino que fueron ellos mismos que se echaron para atrás.

“Alianza no hizo nada, los que nos replegamos fuimos nosotros. Ahora toca levantar cabeza y seguir por este mismo camino que no es fácil pero tampoco imposible. Ya lo hemos ganado en Cuscatlán”, comentó.

Sobre si el equipo de Zacatecoluca tiene la capacidad de vencer a los capitalinos en su casa, Barahona dijo, “claro se puede ¿por qué no? Para eso entrenamos todos los días bajó el sol en esta cancha que no se puede jugar, allá con la cancha linda tocará ver la forma para sacar ese resultado y clasificar a la siguiente fase”, mencionó.

“La concentración. Eso es totalmente fundamental dónde podemos estar mejor ordenadamente. Ha sido muy importante los entrenamientos con el profesor, hay que estar siempre atentos a cualquier distracción”, concluyó Barahona sobre qué tiene que hacer el Platense para vencer al Alianza.