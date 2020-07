Juan Barahona: "Vamos cada día mejor"

Juan Barahona del Sacramento Republic de la USL Championship cumplió dos meses de recuperación tras su intervención quirúrgica para tratar un problema del cuerno anterior del menisco izquierdo. En una entrevista con El Gráfico, Barahona dijo que espera entrenar junto a sus compañeros dentro de unmes.

El equipo californiano cumplió un año de contar con los servicios de Juan Barahona, quien reconoció que su paso hacia la USL fue un gran salto en carrera; sin embargo, asegura que su objetivo apunta a la Major League Soccer, aprovechando que su club tendrá una franquicia en la MLS para el 2023.

"El 20 de julio cumplí dos meses de mi intervención, y vamos ahí cada día mejor, recuperándome, y haciendo lo mejor que podemos y siguiendo las indicaciones de los doctores, de los kinesiólogos y de los fisioterapeutas", dijo Juan Barahona

Ayer volvi a ponerme los botines ��⚽️�� Gracias Dios �� Vamos muy bien ������ pic.twitter.com/zvmkNFWiQ7 — Juan Barahona (@JuanBarahona96) July 29, 2020

"Me dijeron que a los tres meses ya podía estar con el equipo, tal vez no jugando pero sí a un 80%, como por ejemplo haciendo centros, pases, piques y cosas así, pero no haciendo fútbol, pero dentro del mes ya estaría todo a la normalidad", explicó el exjugador de Santa Tecla.

Tras un año de estar en el balompié estadounidense, Juan Barahona considera que dio un paso importante en su carrera, pero considera que su objetivo principal es crecer más con el Sacramento.

"El 4 de julio cumplí un año de estar acá y para mí, para el bienestar de mi familia todo bien, fue un gran paso en mi carrera y en mi vida, en realidad lo estoy aprovechando al 100", dijo Barahona sobre su año en la USL.

El exfutbolista de Turín, Santa Tecla y de selección nacional habló sobre sus internaciones de dar el salto a la máxima competición de fútbol estadounidense: la MLS.

"Estoy en un proceso donde en el 2023 el equipo estará en la MLS y a eso le apuntamos, y pues ahí sí será un gran paso, un gran salto de calidad, entonces esperamos que todo salga bien y que sigamos cumpliendo más sueños. Me veo jugando en la MLS, me veo con ese potencial en esta gran liga que es mejor que la de El Salvador y que muchas en Centroamérica, me veo apuntándole a eso, a desarrollar mi talento ahí", aseguró.

LA SELECCIÓN

Por otra parte, Juan Baraona opinó sobre el último cambio en el formato de eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, en donde El Salvado quedó fuera de la octagonal donde ya están los cinco mejores del área.

"Nosotros estamos sujeto a eso, a ir en contra de la corriente, entonces siempre hay que estar preparado para lo que viene, tal vez el formato no nos pueda favorecer un poquito, pero en el fútbol nada está escrito, entonces hay que echarle más ganas y buscar la manera de sobresalir en este nuevo formato", concluyó el jugador de Sacramento Republic.