Juan Barahona: "Solo falta la hora de la verdad"

El cuerpo médico del Sacramento Republic, equipo de la USL Championship de Estados Unidos dio de alta a Juan Barahona para que este próximo domingo 20 de septiembre pueda disputar minutos en el partido ante el Seattle Sounder.

Precisamente el 20 de septiembre, el lateral izquierdo salvadoreño cumplirá cuatro meses de haberse sometido a una cirugía para tratar un problema en el cuero anterior del menisco izquierdo.

En una entrevista con El Gráfico, "Bara" aseguró que se siente en excelentes condiciones para volver a la competencia, sin embargo, aseguró que su participación en el partido ante el Sounder dependerá de la decisión del técnico inglés de Sacramento, Mark Briggs.

La recuperación de Barahona, significa para el fútbol salvadoreño, contar con uno de los elementos de mejor pie en el redondo nacional. Desde la capital del Estado de California, el lateral izquierdo contó cómo se siente previo a su regreso a la competencia.,

"Ya me dieron el alta, ya estoy digamos totalmente bien, falta que ver cómo reaccione, si el día sábado me convocan o no, por ejemplo si me convocan espero tener minutos y ahí veré si de verdad ya estoy recuperado, porque en los entrenamientos me he sentido bien, he corrido, me he barrido, he entrenado fuerte y me he sentido bien, solo falta la hora de la verdad", dijo el lateral izquierdo.

Sobre las posibilidades de ver minutos en el encuentro ante el Seattle Sounder el próximo domingo, Juan Barahona aseguró que todo depende del técnico Mark Briggs, porque de parte del cuerpo médico, el cuscatleco ya tiene luz verde para competir.

"Todo depende del técnico, porque el doctor ya le informó que estoy listo, ahí dependerá que si estoy convocado o no y él va decidir", indicó el jugador originario de la capital salvadoreña.

El lateral zurdo, también de selección nacional, describió lo duro que fue pasar cuatro meses de recuperación, lo que sería el tiempo más largo en el que una lesión lo ha alejado de las canchas.

"Venir de una lesión así es totalmente duro, en mi caso es la primera vez que que una lesión me ha dejado tanto tiempo, que son cuatro meses sin jugar, la reacción ha sido positiva y realmente me siento motivado para cuando el técnico me de la oportunidad".

RUMBO A LA POSTEMPORADA

El Sacramento Republic lleva hasta el momento una gran campaña tras disputarse junto al Reno el primer lugar del grupo A en la USL. Ambos clubes cuentan con 25 puntos y se perfilan para avanzar a la postemporada de la competición, sin embargo, el representativo del Estado de Nevada tiene un partido menos.

"Vamos bien, vamos en primer lugar compartiendo posición con Reno y la verdad veo bastante motivado al grupo, creo que no vemos más que ganar y ganar y eso es lo que nos motiva a diario y pensando también en que Reno tiene un partido menos y eso es ventaja pero nosotros no vamos a bajar los brazos, sino que vamos a seguir entrenando duro, jugando de la mejor manera para ir sacando los puntos", añadió Barahona.

Además, el futbolista salvadoreño aseguró que ahora que está recuperado, espera recortar el terreno perdido y establecerse como titular en el equipo californiano.

"Mis objetivos son jugar estos últimos partidos que quedan ya para pasar a la siguiente fase, hacerlo de la mejor manera y claramente quedar campeón que eso es lo que uno como jugador desea cada vez que inicia un torneo", concluyó Barahona.