Juan Barahona: "Estas dos victorias han sido importantes para nosotros"

El Platense consiguió una victoria importante este domingo al derrotar al Jocoro por 2-0 en el Antonio Toledo Valle.

Este es el segundo triunfo del equipo en el torneo, y su tercer duelo consecutivo sin conocer la derrota.

Con esta victoria, el equipo viroleño se ubica en el séptimo puesto de la tabla del Clausura 2022.

Juan Barahona fue uno de los goleadores del encuentro. El lateral consiguió su primer gol con la camiseta de los gallos.

"Creo que no bajé los brazos con el tiro libre que se fue arriba, creo que lo fundamental fue que no bajé los brazos, lo intenté, hoy se me dio, y espero que siga así, primeramente Dios que en todos los partidos que venga se me dé una y pueda aprovechar", expresó en declaraciones brindadas a YSKL.

Barahona destacó la importancia de sumar tres puntos en casa y aseguró que seguirán trabajando, junto con sus compañeros, para conseguir más victorias, incluyendo de visitante.

"Estas dos victorias que hemos hecho acá de local han sido muy importantes para nosotros, sabemos que estamos en casa, y eso en todo el equipo lo vas a escuchar y espero que primeramente Dios sigamos obteniendo victorias, no sólo en casa sino también de visita, que va a ser importante", declaró.

Por su parte, el capitán del equipo de Zacatecoluca, el volante Steve Alfaro, reconoció que la escuadra ha mejorado con respecto al inicio del certamen, lo que les brinda confianza para el resto de compromisos.

"Creo que eso lo venimos mejorando en estos partidos, yo creo que que en casa, en otras ocasiones merecido más, y hoy (ayer) gracias a Dios pudimos concretar manejando el partido y eso es bueno para nosotros para nuestra confianza, para seguir en esa ruta, intentando volver a esa zona de clasificación que nos permita estar en esta primera vuelta allí dentro", comentó a los micrófonos de la radio YSKL.

El duelo ante los fogoneros no sólo fue la segunda victoria del campeonato para los gallos, sino que además dejaron de nuevo la portería invicta.

"Eso lo habíamos hablado con los compañeros, necesitábamos sacar el cero (en nuestra portería), sobre todo aquí en casa porque por allí estábamos metiendo goles, y muestra de ello es que hoy caen dos para nuestra merecida victoria de esta tarde (ayer)", indicó.

El equipo dirigido por el técnico Guillermo Rivera consiguió sumar siete puntos de nueve posibles en el lapso de una semana, lo que les permitió salir de los últimos puestos de la tabla.

"Nos habíamos propuesto mejorar en esa parte, mejoramos la actitud y nos ha permitido tener una muy buena semana comprimida donde teníamos nueve puntos en juego y sacamos siete, creo que es bastante bueno para nosotros para ir cerrando la primera vuelta un poquito más alejados de la zona de los últimos lugares, aún estamos allí, pero creo que estamos cerca de los demás, si seguimos haciendo lo de nosotros vamos a ir avanzando", expresó Alfaro.

En la próxima jornada, el Platense cerrará la primera vuelta del torneo ante el FAS en el estadio Óscar Quiteño.

"Tenemos una semana para recuperarnos, para trabajar en los errores y en las cosas positivas que estamos haciendo, así que esperamos ir a hacer un buen partido ante FAS va a ser importante no perder, ir a robar puntos de visita y ¿por qué no, una victoria? Creo que nos caería bastante bien al cierre de la primera vuelta", concluyó.