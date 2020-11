Juan Barahona: "Cuando cobré la falta sabía que iba para adentro"

Juan Barahona salvó a Metapán de una inminente derrota en el inicio de la fase 2 del torneo Apertura 2020 al anotar el gol del empate en un preciso tiro libre justo cuando el reloj marcaba seis minutos después de los 90 reglamentarios.

Un gol agónico que mató la esperanza de Sonsonate de ganar de nuevo en su estadio luego de casi 10 meses de no hacerlo y que le brindó a los jaguares un punto valioso por el aporte que hizo en la cancha del Ana Mercedes Campos de Sonsonate.

Al final, cuando todos en el banquillo jaguar se habían ido a los camerinos celebrando el empate in extremis, Barahona se sentó tomó su hidratante y charló con Deportes LPG sobre el empate de visita, de su retorno y sobre todo, de su golazo.

"Me tuve confianza, al principio mi compañero (Carlos) García agarró primero la pelota y cuando ya estábamos los dos parados frente al balón él me preguntó si yo le iba a pegar y le dije que si, no la pensé mucho y al cobrar sabía que la pelota iba a entrar", confesó el ex defensor del Sacramento Republic FC de la USL de los Estados Unidos.

Sobre su retorno al fútbol nacional, el defensor capitalino de 25 años dijo sentirse feliz, "sabía que tendría minutos de juego en este partido ante Sonsonate pero no sabía que sería así tan rápido porque sabemos de la calidad que tiene el 'Cacho' (Alexander Larín, expulsado casi al finalizar el primer tiempo por doble amonestación) ya que es un jugador fundamental para el equipo, pero se me brindó la oportunidad de jugar de esa manera y pude brindar mi granito de arena que es lo más importante". aseguró.

Sobre el partido ante los cocoteros, Barahona admitió que "el partido fue duro, todos los compañeros se esforzaron en la cancha, lastimosamente en el primer tiempo perdimos a un jugador importante que siento que logramos contrarrestar (esta desventaja), estuvimos muy concentrados", destacó.

"Lastimosamente un error mío al ganarme el jugador (de ellos) la posición por la espalda salió el gol de Sonsonate, creo que él antes me pega, hay que ver después la jugada (por televisión) pero el árbitro me dijo que no, pero creo que así son todos los árbitros acá, que quieren ser protagonistas, quieren hacer su show y primero Dios eso cambie pronto", indicó el jugador.

Barahona invitó a la afición calera que los apoye el próximo miércoles por la noche en la fecha dos de la hexagonal del grupo 2.

"Feliz por mi retorno al fútbol nacional, ahora nos toca ir para adelante, llevar partido a partido ese trabajo y pedirle a la afición calera que nos apoye el próximo miércoles cuando recibamos en casa al Águila"

Finalmente dejó rebotando el balón en el aire ante una posible convocatoria a la selección nacional la próxima semana previo al amistoso ante los Estados Unidos el próximo 9 de diciembre en la ciudad de Miami, Florida.

"Siempre estoy disponible para la selección nacional, creo que ahorita la decisión la debe de tomar el profesor Carlos de los Cobos, si voy a estar o no en ese listado dependerá de él, yo seguiré trabajando, entrenando, jugar de la misma manera que lo hago para saber si a futuro pueda retornar a la selección", indicó."La lesión que sufrí con mi anterior equipo es cosa del pasado, ahora lo que importa es lo que me trae el presente, seguir siempre adelante y primero Dios podamos conseguir muchas cosas buenas con Metapán."