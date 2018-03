Joven narra gol a su hermano invidente en partido de la liga mexicana y se vuelve viral

En Youtube, un video de un aficionado americanista narrando el gol a su hermano invidente e hincha del Cruz Azul, ha cobrado gran relevancia.El encuentro se disputó el sábado en la Liga MX y el equipo del América se impuso en su visita al Cruz Azul 1-3, partido que fue vivido de forma particular por estos hinchas.Erik Israel Camacho es ciego y fan de "la Máquina Cementera" del Cruz Azul y su hermano, Luis Ángel, le va al Águilas. La diferencia no impidió para que ambos unieran esfuerzos para vender frutas y juntar el dinero de los boletos y ya adentro, vivir juntos el partido."Muchísimas gracias a toda la gente, al chavo que subió el video (a Youtube) que nos hizo el favor de grabarnos, gracias por esta oportunidad, porque se han fijado en nosotros", expresó Erik quien compartió cómo fue que su hermano le narró el penal de La Máquina, según consigna el portal "Aristeguinoticias"."Yo le dije que si me narraba el partido, lo narró y me narró el gol del América y llegó el momento del penal; estábamos emocionados los dos y él me decía que estaba emocionado por mí, porque hemos trabajando vendiendo fruta para ir al estadio", reveló."Juntamos para los boletos, le dije gracias. Me narró el penal y tiran el penal, fue gol y empezamos a festejar los dos. Estamos muy contentos, me dijo 'a pesar de que yo le voy al América estoy contento, me siento orgulloso de ti porque quisiste venir al estadio y estás aquí conmigo'".Mira aquí el video del genial momento. ¡Qué lindo es el fútbol!