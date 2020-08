El Chiringüito: Estos jugadores no seguirían en el Barcelona

El programa El Chiringüito es trending topic en la noche de España luego que el agente FIFA y exjugador del Barcelona, Jota Jordi, revelara la lista de jugadores que están en la cuerda floja del Barcelona y que podrían marcharse del club.

Jota Jordi es conocido en el programa español por sacar noticias exclusivas del club Barcelona, ahora parte del equipo del Chiringüito reveló que jugadores de la talla Rakitic, Umtiti, Arturo Vidal y Luis Suárez están en la lista negra del Barcelona y por lo tanto no estarían en el club para la próxima campaña. También confirmó que los rumos de la salida de Messi del conjunto azulgrana son muy serios.

“El primer hombre que va salir sí o sí es Iván Rakitic, Umtiti, Arturo Vidal y el club no le importa mucho la cantidad de dinero que cuestan esta temporada y es que piensan que no aportan nada en el vestuario, el cuarto jugador es muy importante, Luis Suárez”, reveló Jota Jordi en el programa español.

��¡EXCLUSIVA de @jotajordi13 con la LISTA NEGRA del BARÇA!��



��Rakitic, Umtiti, Arturo Vidal y...LUIS SUÁREZ����.#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/fT6g60e5D9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2020

Sobre el tema de la posible salida de Messi, Jota Jordi aseguró que existen bastante posibilidades de que el argentino se vaya.

“La situación sigue siendo la misma, tanto la de Messi, como la de los jugadores a que me referí la semana pasada, ellos están a la espera que el club les comunique las decisiones que se están tomando, no saben absolutamente nada. A Messi no le consultan nada, de momento no. Messi puede marcharse, sigo pensando después del comunicado de este día sigo pensando de que Messi se vaya del Barcelona. Lo que te puedo asegura porque tengo la grandísima suerte de conocer a Koeman es que no le va temblar la mano de sacar a cualquier jugador”, dijo Jora Jordi.