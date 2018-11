Josué Rivera, el más experimentado en la sub 20

Josué Rivera fue de los jugadores que estuvieron con la última selección sub 20 en el Premundial de Costa Rica, disputado en febrero de 2017. Tenía 17 años de edad, pero el timonel colombiano Eduardo Lara decidió darle la oportunidad.

Ahora, ya con 18 años cumplidos y siendo el jugador de la actual sub 20 con más rodaje en primera división profesional, Rivera volvió a ser incluido en los planes del timonel Ernesto Góchez para el Premundial que inicia este viernes. Por ahora es titular inamovible para el entrenador.

"Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar de nuevo en una selección sub 20. En el torneo anterior no pudimos clasificar, pero dejamos un buen sabor de boca. Ahora ya tengo la edad adecuada para competir en sub 20 , antes fui de 17. Gracias a Dios en el FAS también se nos está dando la oportunidad", apuntó Rivera.

El portero del Sonsonate, Rodrigo Artiga, es otro jugador de este grupo que ya tuvo un paso en firme en una escala mayor. Para el juego de Liga de Naciones de CONCACAF, ante Barbados, el pasado 13 de octubre, el seleccionador mayor Carlos de los Cobos lo incluyó entre los convocados, aunque no jugó.

SOLO CUATRO DE LA ÚLTIMA SUB 17

Para armar el equipo sub 20 actual Góchez solo echó mano de cuatro jugadores de la última sub 17: Kevin Menjívar, Jorge Cruz, Rodrigo Santamaría y Ronald Cerritos.

Este último fue parte del trabajo de reclutamiento que el ex coordinador de selecciones nacionales, Eduardo Lara, hizo en Estados Unidos en 2016.

"Me siento afortunado de poder formar parte de esta selección sub 20. Algo ha visto el profesor en mi trabajo, por eso creo que he sido de los pocos que han seguido", apuntó Menjívar en charla con EL GRÁFICO.

El resto del plantel sub 20 proviene de equipos de reserva de primera división, de segunda o tercera del balompié nacional.

"Ofrezco disculpas si hay mejores jugadores en otra liga. Yo no los conocía. Tuve que basarme en lo que yo tenía conocimiento, reserva, algunos equipo de segunda y tercera categoría, y algunos que tuvo Erick Dowson Prado en la última sub 17. Con base a eso hicimos una escogitación que me parece bastante buena por lo que han demostrado los chicos", apuntó el seleccionador sub 20 en plática con EL GRÁFICO.