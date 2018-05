Josué Odir Flores: “Nos deberíamos unir para obligarlos a salir de la FESFUT”

Josué Odir "el Chino" Flores fue aborbado por Nuestro Diario, de Guatemala, en especial para EL GRÁFICO y platicó sobre el título que obtuvo con Guastatoya en la liga de privilegio de ese país, pero también sobre los problemas del fútbol salvadoreño y de la FESFUT.



¿Qué sensación le deja su título de campeón en Guatemala?

Primero me siento bendecido. Vine a una institución en la que su mentalidad era esa, ganar el título. Costó, hay que ser concientes. Es una bendición que llega por el sacrificio en el trabajo. Para mí es muy importante que en el primer torneo en Guatemala pudiera salir campeón. Este es mi primer título en mi carrera y es una sensación positiva. Esto es una gran motivación para seguir.

¿Qué le puede decir a la gente que ha estado pendiente de usted en El Salvador?

Agradezco a la gente que está pendiente en El Salvador, pero más que todo a mi familia. Ahora está acá, conmigo. También agradezco a mis amigos y conocidos por siempre estar pendientes de mí. Fue complicado venir acá, porque yo tenía contrato en el equipo anterior (Águila). Dejé un contrato que me podía dar estabilidad. Vine, arriesgué y gracias a Dios me fue bastante bien. Ahora hay que esperar lo que viene.

Esto le abre puertas a la selección salvadoreña...

El tema de la selección es un punto y aparte. Meses atrás he tomado decisiones, porque se está manejando mal. Soy de las personas que dicen las cosas como son. No me voy a prestar para la gente que está dirigiendo nuestro fútbol, que lo único que está haciendo es daño. Felicito por la persona que llevan (Carlos de los Cobos), es una gran entrenador, pero los que están atrás son un desastre. No hay que prestarse para que esa gente siga ahí.



¿Que tan complicada ha sido la relación con la actual FESFUT?

Todos los futbolistas salvadoreños nos deberíamos poner en ese punto para darle una ayuda, en realidad, a nuestro fútbol. Ya son dos mandos de esta directiva, si no me equivoco, y no se hace nada. Deberían de dar un paso al costado. Así que nos deberíamos unir para obligarlos a salir.

Así lo hizo Guatemala y es de felicitarlos. Lo hicieron y ahora ya tienen el aval de FIFA otra vez. Siento que eso nos hace falta en El Salvador. Por todo lo que se viene haciendo, esto nos puede dañar como país.

No era problema de un entrenador. Primero se quitó a un entrenador porque no tenían dinero y ahora llevan a otro entrenador. Uno no entiende eso. Jorge Rodríguez, técnico bicampeón, decidió colaborar con la selección, pero luego desistió porque estos señores (Hugo Carrillo) siguen. No se puede. Ojalá que algún día se pueda parar esto. La afción de El Salvador no se merece esto, se merece disfrutar una buena eliminatoria.