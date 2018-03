Josué Odir Flores: “Águila es un bonito reto”

Con el objetivo de elevar sus probabilidades al título, Águila confirmó la contratación de Josué Odir Flores para los próximos dos años.“El Chino” admitió que varios equipos mostraron interés por sus servicios, pero que vio en el equipo negronaranja la mejor opción.“Tuve ofertas en el fútbol nacional y dos en Guatemala. Mi mamá es guatemalteca, por lo que yo tengo la opción de jugar allá como guatemalteco, pero vi a Águila como una buena opción”, afirmó Flores, quien también dijo: “Me gustó el proyecto. Me dijeron que querían armar un equipo luchador para intentar lograr el título. Águila es un equipo grande, con una gran afición y un estadio que ha visto mejorías. Lo vi como un bonito reto”.El mediocampista santaneco también manifestó que la institución emplumada ya lo había abordado en dos ocasiones, a finales de 2009 y mediados de 2016, para incorporarlo a sus filas. “Al cierre de 2009 fui a San Miguel, y estando allá tuve una contradicción con don Will Salgado (expresidente del equipo) y decidí ir a Metapán”. En la misma línea, explicó: “Luego de jugar en México (con Cimarrones de Sonora), me llamaron y volvieron a tener la iniciativa, pero Metapán me había dejador ir a México sin poner ningún ‘pero’. En agradecimiento me incliné por Metapán por ese gesto”.Sobre su salida de Metapán, Josué Odir Flores declaró: “Llegué a un acuerdo con la directiva porque terminé contrato. Les fui sincero. Les dije que tenía una oferta de Águila y que era una oportunidad para experimentar nuevos retos. Ellos me dijeron que estaban de acuerdo por la misma situación que vive el club. Salí de la mejor manera”.