Josué Flores seguirá con el Cobán Imperial de Guatemala

Josué Odir Flores no se moverá de Guatemala y cumplirá los seis meses de contrato que le restan con Cobán Imperial. Así lo confirmó a EL GRÁFICO, después de revelar también que tenía ofertas para volver al fútbol cuscatleco.

En 2018 llegó a la Liga Nacional y en el primer semestre jugó para Guastatoya, el actual bicampeón. Pese a colaborar en la obtención de su primer título, tras jugar 20 partidos, decidió cambiar de aires. Recaló en el equipo de los Cobaneros donde sólo pudo estar en 17 partidos, perdiéndose la liguilla por una lesión en su pierna izquierda. Cobán se quedó en semifinales.

El Chino contó que se planteó la opción de salir del equipo y escuchar ofertas, pero finalmente decidió esta semana quedarse con su actual club.

"La oportunidad de seguir es buena porque me siento bien, me han tratado bien pero me sentí mal por no haber jugado la fase final y venía teniendo un buen torneo. Por eso quedarme es para mí una buena oportunidad para seguir buscando cosas buenas en el extranjero", dijo Josué.

Este mes tuvo dos ofertas de equipos de la Primera División de El Salvador, pero no entró en detalles en cuánto a quiénes tocaron su puerta.

"Tengo 6 meses más de contrato acá y sí, tuve dos propuestas de El Salvador pero ya no se concretaron", indicó.

Este jueves se conoció que el Deportivo Iztapa fichó a su compatriota Mark Léster Blanco por un torneo. Flores reaccionó a la noticia: "para mí es bueno esto porque eso significa que se abren más puertas a salvadoreños. Hablé con Léster y le dije que le deseo lo mejor".