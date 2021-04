Yosimar Quiñones: "La pelota no quiere entrar"

El capitán de Municipal Limeño, Yosimar Quiñones, habló sobre el empate de su equipo ante Águila en el Flores Berríos, resultado que alarga la racha del plantel a 12 juegos sin poder obtener una victoria.

El zaguero colombiano se quedó con el esfuerzos del plantel y lamentó que pese a darlo todo en la cancha, los resultados no sean los deseados.

"Nosotros como equipo tratamos de darlo todo, lo intentamos por todos los lados y la pelota no quiso entrar, luego te haces la pregunta de ¿dónde queda mi esfuerzo? Y se evidencia desafortunadamente para los espectadores con un resultado a favor, pero no se logró, nos duele, veníamos con la intención de hacer las cosas bien, pero no quiere entrar y esperamos en Dios que esta cosa puede cambiar", dijo el colombiano.

Yosimar Quiñones aseguró que el día a día del equipo se basa en trabajar para poder ganar en los juegos, sin embargo, admite que la fortuna no ha acompañado al conjunto durante este torneo.

"Nosotros venimos todos los días al entrenamiento con la intención de sacar este bote adelante, como ustedes pueden ver, el equipo lo da todo, pero la pelota no quiere entrar y esas cosas no las podemos controlarlo", añadió.

El capitán Yosimar Quiñones concluyó que Limeño fue superior a Águila y se va con un buen sabor de boca de cara a su siguiente encuentro ante Sonsonate.

"Creo que nosotros tuvimos más opciones que ellos, pero como te lo repito, el balón no quiere entrar, pero la actitud y disposición del equipo es lo más importante y me quedo con eso", concluyó.