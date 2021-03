Joshua Pérez tiene su pasaporte salvadoreño y jugará el Preolímpico

Joshua Pérez, jugador del Ibiza en la segunda división B de España, recibió su pasaporte y podrá ser parte de la selección sub-23 de El Salvador que jugará el Preolímpico en Guadalajara.

El ex jugador del club LAFC estaba entre las opciones de legionarios del técnico Hugo Pérez para incorporarlo a la preolímpica que competirá en territorio tapatío por uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Un paso más para unirse a la @LaSelecta_SLV. Nos vemos pronto @Joshua_Perez26", escribió Diego Henríquez, director deportivo de la FESFUT en su cuenta de Twitter.

"Joshua Pérez no podrá estar con nosotros desde el 10 de marzo por causa de que no hay fecha FIFA y el equipo no quiere soltarlo, eso es obvio", explicó Hugo Pérez la semana pasada.

Joshua se suma al jugador del San José Earthquakes Eric Calvillo quien también completó el trámite migratorio para recibir el pasaporte salvadoreño y podría ser parte de lista definitiva para viajar al preolímpico de Guadalajara.

El torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara. El Salvador tiene planificado viajar el 10 de marzo para un mejor acoplamiento de cara a la cita.

El técnico de la Azul preolímpica explicó que había gestión administrativa abierta para poder incorporar a otros jugadores que militan en el extranjero.

"Hay cinco jugadores que están siendo considerados, pero todo depende que ellos puedan obtener el pasaporte lo más pronto posible. Es un tema administrativo que ya se está gestionando por lo que tengo entendido. De los cinco jugadores, cuatro ya están muy avanzados y probablemente esta semana tengan su pasaporte salvadoreño, entonces ya podrían ser parte", dijo Hugo Pérez la semana a El Gráfico TV sobre la situación de los legionarios.

Canadá será el primer examen de la azul el 19 de marzo, después se medirá a Honduras a las 6:30 de la noche (hora El Salvador) el día 22. Los de Hugo Pérez cerrarán la fase de grupos el 25 de marzo ante Haití en el estadio Jalisco a las 5:00 p.m.