Joshua Pérez jugará con el Livorno

Joshua Pérez confirmó en su cuenta de Twitter su traspaso del Fiorentina al Livorno de la tercera división

El mediocampista salvadoreño-estadounidense estará en calidad de préstamo por un año por lo que continuará en el Calcio.

Pérez estuvo la temporada anterior con la filial de Fiorentina y ahora será parte de la Lega Pro.

El Livorno jugará este domingo contra Prato y por ahora ocupa la quinta posición en la tabla general de posiciones.

Can't wait to start a new season with a very historic and exciting club!⚽️@LivornoCalcio #nike #LegaPro pic.twitter.com/bkiu2BM9dU