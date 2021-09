Joshua Pérez: "Tengo amigos en Estados Unidos, pero en la cancha será diferente"

Joshua Pérez habló de la magnitud del significado que tiene la posibilidad de clasificar a una Copa Mundial de fútbol para El Salvador y de lo especial que será el primer encuentro de la octagonal ante Estados Unidos, su país de nacimiento.

Joshua Pérez (izq) abraza a Enrico Dueñas (der) durante el campeonato preolímpico en Guadalajara en el 2021. Foto cortesía EFE.

¿Cómo regresas a El Salvador luego de ser anunciado con tu nuevo club el Miami FC?

Estoy feliz de estar aquí, obviamente por regresar a trabajar con la selección, con mis compañeros también, motivado para jugar el jueves contra Estados Unidos.

Me imagino que ya tomas cómo de mucha importancia tu debut en una fase final de eliminatorias mundialistas con la selección de El Salvador.

Sí, es un punto muy importante en mi carrera también, creo que yo como todos mis compañeros lo van a tomar muy serio, obviamente para un país tan pequeño sería un sueño enorme clasificar entonces vamos hacer lo máximo para hacerlo.



Será un partido especial tomando en cuenta que perteneciste a selecciones inferiores de Estados Unidos. ¿Qué opinas de ese encuentro donde seguramente tenés a ex compañeros y amigos?

Sí claro, tengo muchas personas, jugadores que voy a confrontar y voy ver otra vez el jueves, que son amigos míos que siempre he jugado con ellos y será un partido muy bonito enfrentarlos pero ya dentro de la cancha va ser diferente.

Joshua Pérez, de El Salvador, es marcado por Abdelkarim Hassan de Catar, en el partido de los cuartos de final de la Copa Oro en el estadio State Farm en Glendale, Arizona, el 24 de julio de 2021.



Viene una selección de Estados Unidos con mucho nivel pero dentro de la cancha son once contra once. ¿Qué mensaje les ha dado Hugo Pérez con respecto de tomar este reto de partidos?

Lo importante será ganar en casa, sumar los puntos aquí, que no es un campo muy fácil para jugar, entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas buenas, hay que estar todos concentrados y dar el máximo.



Tomando cómo referencia su participación en eliminatorias y en Copa Oro. ¿Ya tienen en mente que estas eliminatorias son de otro nivel y otro tipo de exigencia?

La idea del profesor ha sido un gran cambio en el país, pero también para el fútbol salvadoreño, estamos trabajando, cada uno tiene su parte para trabajar, para exigir y demostrarlo en el campo, entonces al final nuestro respeto hacia él es seguir su idea, hacerlo bien y sumar los puntos en casa.

¿Qué se ha puesto como objetivo el grupo en los primeros tres partidos?

Sabemos que es difícil, porque son tres partidos muy importantes en pocos días, pero bueno nosotros sabemos que tenemos que estar bien físicamente, mentalmente, recuperarse bien y dar el máximo.