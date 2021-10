Joshua Pérez: "Puedo dar más por la selección"

El salvadoreño Joshua Pérez ha tenido una montaña rusa de sensaciones este 2021. Vistió por primera vez la camisa de El Salvador en el Preolímpico, fue campeón con el Ibiza en la tercera de España y ahora pelea junto a la mayor por un boleto a Catar 2022 al mismo tiempo que toma ritmo de juego con el Miami FC. El extremo hizo una valoración de su rendimiento en un año de muchas enseñanzas.

¿Cómo marcha todo ahora que juegas con el Miami FC?

Bien. Los compañeros me recibieron bien y es un grupo fuerte con mucho talento. El primer objetivo lo hicimos al clasificar a los playoffs y queremos seguir con los partidos que restan para la fase que viene.



Ha sido un año complicado porque con el Ibiza no tuviste los minutos que querías...

Fue algo fundamental en los últimos meses porque no tuve ritmo. Estuve en la banca y pocos minutos pero lo bueno es que en Miami y hablando con el técnico y el director deportivo me demostraron que confían en mí y me han dado los minutos que deseo.



¿Físicamente cómo te sentís?

Mucho mejor. Ojalá que pueda empezar como titular y tener más minutos y ritmo de juego. Al final cada semana ayuda el tener minutos y mostrar lo que puedo hacer en el campo que es fundamental para llegar mejor; quiero estar listo para estar al cien por cien en los partidos.



¿Considerás que la selección te ha permitido potenciar tu carrera?

Es una parte fundamental para mostrar lo que yo puedo hacer en el campo y obviamente a Hugo Pérez por darme la oportunidad. El técnico me ayudó para mostrar que puedo jugar a un nivel alto y con la selección he dado el máximo pero aún tengo que dar mucho más con la selección y sé que lo puedo hacer. Al final la selección me ha ayudado mucho a tener minutos en las piernas cuando no tenía en mi club.



¿Cómo valorás el crecimiento de la selección en los últimos meses?

En general muy bien. El staff de la selección ha tenido poco tiempo para organizarse en todos los aspectos y para crecer y acumular gente y agarrar jugadores para competir en las eliminatorias. Lo han hecho bien y en el fútbol puede pasar lo que sea aunque lastimosamente tuvimos dos derrotas y a veces se sufre pero ojalá en los próximos partidos hagamos algo positivo.



Logrando dos victorias en las próximas fechas pueden meterse de lleno en la lucha por un boleto en la eliminatoria...

Claro. Eso es importante y todos lo sabemos, lo que tenemos en la plantilla es ganas de luchar para sacar seis puntos en los dos partidos.



Con todo lo que te ha tocado vivir, ¿Qué valor le das a lo que se ha conseguido en estos meses?

Me gustaría obviamente tener más oportunidades. Me gustaría volver a Europa y jugar a ese nivel porque sé que tengo capacidad para hacerlo y no quiero decir que Miami está mal, porque la USL está creciendo y me está permitiendo crecer. Con mi club y la selección espero rendir lo mejor posible estos meses en eliminatoria y Copa Oro pero sé que puedo hacer más y puedo dar mucho más por la selección.



¿Cómo es el ambiente en la selección con jugadores que no conocías?

Al final he tenido buena relación con todos. He conocido a muchos jugadores nuevos y tenemos el talento y el nivel que se ve en cada partido. Por ponerte un ejemplo está Marvin Monterroza, Álex Larín, Bryan Tamacas y 'Chicho'(Orellana)... Tenemos un gran nivel y ellos son buenas personas fuera y dentro de la cancha, me han ayudado mucho y somos una familia y eso es lo más importante para nosotros.



¿Qué esperás en los próximos meses para esta selección?

Primero Dios estamos a punto de luchar más y con oportunidades. Confío en que se puede hacer y creemos en nuestro trabajo, por mi carrera estoy bien, quiero aprovechar mis minutos y también las oportunidades que pueda tener y si es en Europa sería bueno. Hay que trabajar y ser positivos.