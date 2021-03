Joshua Pérez: "Hugo Pérez no me tratará diferente"

Luego de mucho tiempo jugando con la posibilidad de llegar a la selección, Joshua Pérez finalmente fue seducido por un proyecto distinto y dirigido por su tío, Hugo Pérez, que le ha dado apertura al plantel Preolímpico con el que al fin debutará con los colores azul y blanco.

El jugador del Ibiza de la segunda división de España no oculta su emoción por esta nueva aventura. Ya jugó un mundial con Estados Unidos en la categoría sub-17 pero ahora sus sensaciones son distintas y confía en el proyecto que Hugo ha trabajado en las últimas semanas.

"Jugué con Estados Unidos y jugué un mundial con ellos. La calidad de jugadores ahora a los 23 es otra cosa, tenemos jugadores con mucha calidad", dijo el extremo derecho que intentará darle un aire fresco a este equipo.

Incluso para él, hasta hace pocas horas para el estreno en el Preolímpico, cómo jugará en el campo era una incógnita pero mostrar su capacidad no es un problema.

"No sé qué posición voy a jugar pero naturalmente soy un extremo por derecha que entra cómodo por izquierda. Hago muy bien el uno contra uno y creo que por ahora me veo más por la banda", destacó sobre sus cualidades.

El también ex jugador del LAFC finalmente le dio el sí al fútbol salvadoreño. En algún momento de su carrera optó por jugar con Estados Unidos y desde aquella selección sub-17 de la que formó parte, su experiencia y juego han cambiado por completo.

SIN PREFERENCIAS

A pesar de ser familia, Joshua menciona que su relación con Hugo Pérez no interfiere en el trabajo de la selección, por el contrario el atacante considera que siempre hay una línea de respeto y de ética laboral.

Fue por eso que desde un principio se puso a las órdenes de su nuevo entrenador para hacer un balance sobre el aporte ofensivo que podría brindarle a este equipo en su lucha por un boleto a la siguiente ronda.

"Esa pregunta sobre si jugaré solo porque Hugo es mi tío me la hacen seguido. Al final tengo respeto por el trabajo y acá él es el míster y sus decisiones las va a tomar como mejor desee, no me tratará diferente", comentó.

El primer paso será Canadá. Esta selección ha trabajado con el tiempo en contra pero dentro de sus cualidades están el juego aéreo y explotar la velocidad por las bandas.

La selección está consciente de las complicaciones ofensivas que puede presentar el equipo norteamericano en el debut del Preolímpico.

"Canadá es un equipo técnicamente con buenos jugadores. Son altos en el juego aéreo y es importante para ellos, además del fútbol rápido por las bandas", analizó Joshua.

Comentó además que "al final tenemos que aguantar para llegar al punto que se les haga daño. Será un buen partido y esperamos ganar, que es el objetivo".

Reiteró que "Hay buenas sensaciones. Todo el equipo me ha tratado muy bien y lo que esperamos más es estar listos para el encuentro con Canadá".

������| -1 día para el debut de nuestra #SeleccionPreOlimpica en el Estadio Jalisco #ElSalvador pic.twitter.com/t0qh0wuc6m — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 18, 2021

CONTACTO

Pese a que se confirmó en las últimas semanas su llegada a la selección, desde hace meses viene manejando la posibilidad y ha estado en contacto con el cuerpo técnico para saber qué es lo que esperan de él y cómo podría aportar algo distinto a la selección.

"Hablamos durante casi un mes con Hugo sobre su idea y sobre lo que quiere poner en el campo para el primer partido. Hemos tenido conversaciones buenas sobre lo que tenemos y lo que falta", concluyó.

La joven promesa que nació en Estados Unidos quiere confirmarse como uno de los futuros referentes ahora de la selección y quiere demostrarlo desde el primer partido, ante Canadá en el estadio Jalisco.