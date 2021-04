Joshua Pérez: "Con Hugo Pérez podemos ser una gran selección y lo digo con confianza"

Joshua Pérez no esperaba la llegada de su tío, Hugo Pérez, al cargo de la selección mayor de El Salvador tan pronto. Luego de disputar el Preolímpico de Guadalajara el mes pasado, el atacante que se estrenó con la azul y blanco con doblete consideró que se abre una nueva etapa para el fútbol salvadoreño.

"Me sorprendió un poco la noticia porque no sabía lo que estaba pasando en El Salvador. He estado enfocado en junio para llegar bien a una posible convocatoria y seguir adelante", reconoció el atacante del Ibiza.

Consideró que en Guadalajara quedó en evidencia la capacidad de Hugo Pérez y la calidad de trabajo que puede llegar a realizar ahora con la selección mayor. "Hoy sale esa noticia y estoy contento por él porque ha demostrado en México lo que podemos hacer, así como su filosofía de trabajo".

Josh agregó que el técnico ya les había dado la confianza para considerarles el futuro de la selección. "El técnico habló con nosotros y comentó sobre que seríamos la base para el mundial de 2026 y eso para mi demuestra que con Hugo Pérez podemos ser una gran selección y lo digo con confianza".

"Estuve mucho tiempo con la selección de Estados Unidos con jugadores en un nivel muy alto. Ahora conocí a nuevos jugadores y es una experiencia que me gustó porque cuando llegué sentí que el grupo tenía algo muy especial. Hay talento y ganas de representar el país y fue una experiencia muy bonita. Eso me motiva para continuar con la selección", concluyó.