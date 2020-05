José Tobar tiene ofertas para seguir en Guatemala

El futbolista salvadoreño José Tobar finalizó contrato con el Siquinalá de la Liga Nacional de Guatemala tras el Clausura 2020 y valora dos ofertas de equipos de la segunda división chapina y una más de un equipo del circuito mayor.

Explicó que “el contrato se terminó con el Siquinalá, soy jugador libre, pero no he tenido pláticas con ellos si seguiré o no (Siquinalá), no se han acercado; tengo dos propuestas de primera división (ascenso) y una de un equipo de liga mayor, estamos en pláticas, pero nada oficial, por el momento”.

Aseguró que “veremos qué pasa, todo está complicado por esto (pandemia), pero gracias a Dios, se han acercado algunos equipos, tienen interés en mi persona”.

Tobar jugó en 2017 con el Siquinalá, siendo un jugador titular habitual en la institución naranja, hasta que en noviembre de ese año dejó al equipo y se sumó para 2018 al Mictlán, de la liga de ascenso, en donde se mantuvo hasta el 2019.

Sobre el pasado Clausura 2020, cancelado por la pandemia del coronavirus, Tobar dijo que “fue un buen torneo, estábamos en el sexto lugar, lastimosamente todo esto que pasó, se complicó todo. En lo personal me fue bien, hice un buen papel, ahora solo queda pensar en lo que pasará, la pandemia cambió los planes de todos en el mundo, estoy esperando qué pasará”.

Suma siete años en el fútbol guatemalteco y por el momento no tiene en mente volver a El Salvador “no hay ofertas, pero sí me gustaría, siempre lo he manifestado, me gustaría volver al país y jugar en mi país, si llega la oportunidad de llegar a una cuerdo, sería interesante jugar en El Salvador”, aclaró.

“Tengo siete años de estar en Guatemala, después de jugar con el Once Lobos viajé a Guatemala, aquí tengo ofertas, gracias a Dios; hablé con mi familia y me dicen que quisieran verme jugar en El Salvador, les digo que si llegara una oferta, con todo gusto haría lo posible de regresar”, añadió.

El pasado 10 de mayo cumplió 31 años de edad y lo celebró lejos de su madre “nada más lo celebré con mi esposa, no pude estar con mi mamá, siempre lo he celebrado con ella, una fiesta para ambos, unidos en la celebración, pero esta vez no se pudo, esto (pandemia) nos ha cambiado los planes a todos”.

Tampoco piensa regresar de visita al país porque teme tener problemas en su retorno a Guatemala “está complicado, me casé en Guatemala, quisiera ir (a El Salvador), entrar a cuarentena y todo, el problema sería después, salir de regreso a Guatemala, se complicaría todo”, concluyó.