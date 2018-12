José del Valle, de ESPN: “Comparo al Bayern y al Alianza por sus fichajes”

A las puertas de la final del Apertura 2018, que se jugará esta tarde en el estadio Cuscatlán entre Alianza y Santa Tecla, el periodista José del Valle, de la cadena internacional ESPN, aclaró la comparación que hizo en el programa "Jorge Ramos y su Banda" entre el entre Bayern Múnich y el equipo albo.

"Alianza está haciendo lo mismo que hace el Bayern Múnich en Alemania y la Juventus en Italia. Obviamente no estoy comparado el estilo de juego del Alianza con el del Bayern y Juventus. Hace unos años, Borussia era el único que le competía al Bayern, que le ganó una final de Champions. A partir de ahí el Bayern comenzó a reforzarse con los jugadores del Borussia. Entonces, no solo se refuerza, sino que también debilita al rival directo. Alianza, más allá de que siempre ha sido un equipo grande, se comenzó a reforzar con jugadores de FAS. Ahora, Alianza tiene jugadores del FAS, Chalatenango, Audaz. No solo se refuerza, sino que debilita al resto", explicó del Valle.

"Lo que comparo entre Alianza y Bayern es la estrategia de fichajes. Se refuerzan pero al mismo tiempo debilitan al competidor directo", añadió el periodista guatemalteco en charla con EL GRÁFICO, desde Estados Unidos.

ALIANZA ES FAVORITO ANTE SANTA TECLA

Del Valle insistió en la idea de que el plantel paquidermo debilita a su rival para poder salir adelante.

"Lo que ha hecho Alianza es bueno para ellos, para los aficionados del Alianza, pero muy malo para el fútbol de El Salvador, porque queda la sensación de que nuevamente son favoritos. Uno prefiere que haya una lucha más cerrada. Desde afuera, se ve que Alianza es favorito para ganar a Santa Tecla", apuntó el periodista internacional.

Luego, el guatemalteco indicó que es cautivadora la forma en que se juega la final en el balompié de El Salvador, a un solo partido.

"Me gusta mucho que en El Salvador la final sea a un solo partido y no partidos de ida y vuelta. Me gusta esa modalidad. Es mucho más atractivo para el aficionado, genera más expectativa. Le da opciones al equipo que no es favorito para ganar", apuntó el comunicador.

CONTRA MONTERREY

Alianza tiene un compromiso de CONCACAF contra Monterrey de México en febrero de 2019, en una serie de ida y vuelta por la Liga de Campeones de CONCACAF. Para esa serie, Del Valle ve muy poco a favor de los albos, sobre todo por el recurso humano del equipo regiomontano.

"Las opciones de Alianza ante Monterrey son de uno por ciento. No voy a decir cero por ciento, porque esto es fútbol, que está lleno de historias de David contra Goliat. Pero veo poco probable que Alianza avance a la siguiente ronda. Monterrey no solo tiene a uno de los mejores equipos de México, tiene a uno de los mejores equipos de América", apuntó Del Valle en charla con EL GRÁFICO.